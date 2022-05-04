Даша Квіткова показала фігуру після пологів

Дівчина розповіла, що до фігури мрії їй ще треба працювати, але вона пишається результатом.

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Переможниця 9-го сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова показала, як їй вдалося привести себе у форму після пологів. Дівчина народила первістка у липні 2021 року. За словами Даші, до фігури мрії їй ще багато працюватиме, але вона пишається отриманим результатом. Про це дівчина розповіла в себе в Instagram.

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Фото: Instagram

"До фігури моєї мрії мені ще багато працювати, але після пологів я сприймаю себе на кожному етапі", — підписала фото Квіткова. На знімку дівчина, зібравши волосся в пучок, позує перед дзеркалом у спортивних штанах, чорному короткому топі та сорочці у клітинку.

Зазначимо, що в Instagram Квіткова докладно розповідає підписникам про своє схуднення. Вона викладає фото з раціоном та результатами своїх зусиль. За словами Даші, вона харчується за принципом 12 через 12. Тобто дванадцять годин їсть, а інші 12 годин п'є воду та чай.

Дівчина прокидається о 6-й ранку, снідає о 6:30 яйцем або рибою з овочами, а також додає в раціон горіхи або авокадо — джерела корисних жирів.

Потім близько 10 ранку Даша робить легкий перекус, а о 13:00 обід. Зазвичай він складається з каші або пісного борщу, білого м'яса чи риби та термооброблених овочів. Потім близько 16:00 у дівчини полудень, а о 19:00 вечеря, що складається з білого м'яса чи риби, овочів та корисних жирів.

Даша зазначає, що не вживає в їжу червоне м'ясо, випічку, солодощі, копченості, газовані та алкогольні напої, а також цукор та молоко.

Нещодавно зірка "Холостяка" згадувала, що важить 60 кг і мріє позбутися ще 10 кг ваги.

Фото: Instagram

Як писав раніше Фокус, чоловік Даші Квіткової Микита Добринін з початку повномасштабної війни в Україні захищає нашу країну в теробороні. Популярний телеведучий розповідав, що до вторгнення ЗС РФ до України мав досвід поводження зі зброєю та навіть військове звання, а тому одразу записався в територіальну оборону. Водночас Микита наголосив, що чоловіки без військового досвіду не повинні воювати, оскільки можуть бути корисними в інших сферах.