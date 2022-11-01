Даша Квіткова заявила, що пластичний хірург Камінський залишив їй різні ніздрі та виїхав із України

Українська блогерка розповіла про невдалу пластичну операцію.

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Дружина телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова в подкасті Петра Заставного поскаржилася на неякісну ринопластику, яку вона робила у відомого хірурга Едгара Камінського.

Зірка Instagram розповіла, що після процедури ніздрі стали різними, а також знову з'явилася ямочка, яку дівчина хотіла скоригувати. Однак обурила її не лише низька якість послуги, але й невиправдано висока ціна.

"Я адекватно розумію, що те, що я йому заплатила, — забагато. І я за ці гроші розраховувала на якесь нормальне ставлення. Зараз у мене різні ніздрі, хоча він починає мені розповідати: "Це було у вас до операції" ... Я кажу: "Ок, до операції у мене були різні ніздрі. Але ж я заплатила за операцію, і операція пройшла", — розповідає Даша.

[ + – ] Українська блогерка Даша Квіткова після ринопластики Фото: Instagram @kvittkova

Ситуацію посилює ще й те, що блогерка вже понад 6 місяців не може потрапити на прийом до хірурга Камінського. Під час ринопластики пацієнтка хотіла позбавитися ямочки на носі, яка дійсно зникла після хірургічного втручання, проте через деякий час з'явилася знову. На прохання колишньої учасниці романтичного реаліті "Холостяк" провести повторну консультацію адміністратори відповіли, що знаменитий хірург перебуває в Італії.

"Я написала на початку повномасштабного вторгнення. Минуло пів року, я їм пишу, що я чекаю. І адміністратор мені каже: "Едгар зараз в Італії, тому, якщо ви хочете потрапити до нього на консультацію, можете приїхати в Італію". Я заплатила дох*я, і тепер мені потрібно сплатити собі за квиток, готель і приїхати до Едгара, щоб він виправив те, за що я вже заплатила? Я адекватна людина й не вимагаю до себе якогось надзвичайного ставлення, але я заплатила ці гроші й хочу нормального ставлення", — сказала Квіткова.

Дівчина вирішила зробити ринопластику після критики в соціальних мережах. До участі в шоу "Холостяк" Даша вважала свій ніс нормальним, проте після хвилі негативних коментарів зважилася на пластику. Квіткова звернулася за професійною допомогою до українського хірурга, колишнього чоловіка співачки Слави Камінської Едгара. Як вона зізналася, обрала саме цього фахівця, бо він відомий і на той момент був чоловіком подруги Нікіти.

Нагадаємо, переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Дар'я Квіткова показала, як їй вдалося привести себе у форму після пологів. Дівчина народила первістка в липні 2021 року. За словами Дарії, до фігури мрії їй ще багато працювати, але вона пишається здобутим результатом.