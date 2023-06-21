Даша Квіткова офіційно розлучилася з Нікітою Добриніним (фото)

Зіркова пара обвінчалася лише у вересні 2022 року.

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24-річна українська блогерка Даша Квіткова офіційно розлучилася з телеведучим Нікітою Добриніним. Про це вона повідомила в Instagram.

"З сьогоднішнього дня наша історія офіційно має тільки одне продовження. Батьківство найпрекраснішого хлопчика", — зазначила зірка соцмереж.

Квіткова подякувала прихильникам за підтримку під час процесу розлучення та заявила, що тепер вона офіційно вільна.

Зокрема молода мама показала свою адвокатку та роповіла, що її чекає ще кілька юридичних процесів.

Даша Квіткова Фото: Скриншот Даша Квіткова Фото: Скріншот

Історія Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Телеведучий Нікіта Добринін познайомився з колишньою дружиною на зйомках шоу "Холостяк-9". Це була єдина пара, яка після перемоги дівчини на проєкті не розірвала свої стосунки та довела їх до РАЦСу. У 2020 році знаменитості уклали шлюб, а через рік стали батьками сина Лева.

У вересні 2022 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін обвінчалися. А за кілька місяців після цього повідомили про рішення розійтися. Причиною називалися різні графіки та темп життя.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram @kvittkova

Нагадаємо, Даша Квіткова різко відповіла охочим обговорити її розлучення.

Також Фокус писав про заробіток Даші Квіткової на момент зими 2023 року.