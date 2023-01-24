"Танці на кістках": Даша Квіткова різко відповіла охочим обговорити її розлучення

Блогерка натякнула на свіжі висловлювання одного "медіаобличчя".

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24-річна українська блогерка Даша Квіткова різко відповіла на активні обговорення її розлучення з ведучим Нікітою Добриніним.

Зірка соцмереж зізналася, що не змогла втриматися від реакції на коментарі людей щодо її розриву з Добриніним. Зокрема вона виділила "пост одного медіаобличчя".

"Сподіваюся, цьому обличчю легше, коли воно танцює на "кістках" (не тільки наших), намагаючись виїхати і прикрашаючи себе", — зазначила Даша Квіткова, натякаючи, судячи з усього, на новий допис телеведучого Григорія Решетніка.

[ + – ] Пост Григорія Решетніка

Одразу після новини щодо розлучення Квіткової та Добриніна він попросив своїх підписників не розчаровуватися в інституті шлюбу та вірити у справжнє кохання.

"Всередині мене неймовірний потік нескінченної енергії, яка б'є зараз через усі береги", — додала молода мама.

[ + – ] Даша Квіткова із сином Левом

Від союзу української блогерки та учасника 9-го сезону шоу "Холостяк" підростає син Лев, якому Квіткова планує забезпечити гідне майбутнє, створивши фінансову подушку своєму первістку.

Квіткова та Добринін оголосили про розрив свого шлюбу та зазначили, що вони не виноситимуть "брудну білизну" на люди.

Нагадаємо, Даша Квіткова розкрила суму свого щомісячного заробітку.

Також Фокус писав про вінчання Даші Квіткової та Нікіти Добриніна на початку осені 2022.