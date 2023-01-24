"Танцы на костях": Даша Квиткова резко ответила желающим обсудить ее развод

Блогер намекнула на свежие высказывания одного "медиалица".

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24-летняя украинская блогер Даша Квиткова резко ответила на активные обсуждения ее развода с ведущим Никитой Добрыниным.

Звезда соцсетей призналась, что не смогла удержаться от реакции на комментарии людей по поводу ее разрыва с Добрыниным. В частности, она выделила пост "одного медиалица".

"Надеюсь, этому лицу легче, когда оно танцует на "костях" (не только наших), пытаясь выехать и украшая себя", — отметила Даша Квиткова, намекая, судя по всему, на новый пост телеведущего Григория Решетника.

[ + – ] Пост Григория Решетника

Сразу после новости по поводу развода Квитковой и Добрынина он попросил своих подписчиков не разочаровываться в институте брака и верить в настоящую любовь.

"Внутри меня невероятный поток бесконечной энергии, бьющей сейчас через все берега", — добавила молодая мама.

[ + – ] Даша Квиткова с сыном Львом

От союза украинской блогера и участника 9-го сезона шоу "Холостяк" подрастает сын Лев, которому Квиткова планирует обеспечить достойное будущее, создав финансовую подушку своему первенцу.

Квиткова и Добрынин объявили о разрыве своего брака и отметили, что они не будут выносить "грязное белье" на люди.

Напомним, Даша Квиткова раскрыла сумму своего ежемесячного заработка.

Также Фокус писал о венчании Даши Квитковой и Никиты Добрынина в начале осени 2022 года.