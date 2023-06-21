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Стиль жизни

Даша Квиткова официально развелась с Никитой Добрыниным (фото)

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Фото: Instagram Daria Kvitkova | Даша Квиткова и Никита Добрынин

Звездная пара обвенчалась только в сентябре 2022 года.

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24-летняя украинская блогер Даша Квиткова официально развелась с телеведущим Никитой Добрыниным. Об этом она сообщила в Instagram.

"С сегодняшнего дня у нашей истории официально только одно продолжение. Родители самого прекрасного мальчика", — отметила звезда соцсетей.

Квиткова поблагодарила аудиторию за поддержку во время развода и заявила, что теперь она официально свободна.

В частности, молодая мама показала свою адвоката и рассказала, что ее ждет еще несколько юридических процессов.

Даша Квиткова Fullscreen
Даша Квиткова
Фото: Скріншот
Даша Квиткова Fullscreen
Даша Квиткова
Фото: скріншот

История Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Телеведущий Никита Добрынин познакомился с бывшей женой на съемках шоу "Холостяк-9". Это была единственная пара, которая после победы девушки на проекте не разорвала свои отношения и довела их до ЗАГСа. В 2020 знаменитости заключили брак, а через год стали родителями сына Льва.

В сентябре 2022 года Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались. А через несколько месяцев после этого сообщили о решении разойтись. Причиной назывались разные графики и темп жизни.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Fullscreen
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: Instagram @kvittkova

Напомним, Даша Квиткова резко ответила желающим обсудить ее развод.

Также Фокус писал о заработке Даши Квитковой на момент зимы 2023 года.