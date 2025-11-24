Колишнього "Холостяка" підозрюють у стосунках з чоловіком: що про нього відомо (фото)
Українського ведучого та героя шоу "Холостяк" Нікіту Добриніна підозрюють у стосунках з чоловіком. Свого часу шоумен одружився з переможницею проєкту Дашею Квітковою, яка народила йому сина.
Про нові ймовірні стосунки Добриніна розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. Зокрема, він показав фото чоловіка, який супроводжував ведучого на концерті Артема Пивоварова.
Добриніна підозрюють у стосунках з чоловіком
"Кошенята плідно попрацювали і знайшли, в кого закоханий Нікіта Добринін", — сказав Беспалов.
Зокрема, шоумена та Махіра Магеррамова кількома днями раніше помітили на концерті Артема Пивоварова в Києві.
"Ось він, такий хлопчина брутальної зовнішності. Нікіта прийшов саме з цим хлопчиною на концерт, відповідно, себе спалив. Тож, Нікіто, тепер ми знаємо трішки більше про твої нові стосунки. Зовсім скоро розповім про діяльність твого хлопця", — сказав Беспалов.
У Махіра Магеррамова є бренд одягу Max Magerramov, заснований у 2019 році в Києві.
"Сотні клієнтів в Україні і по світу. Роки досвіду побудови бренду одягу, вивчення тканини і фурнітури. Договори з найкращими постачальниками Європи і світу", — розповідав він сам у Threads.
Зокрема, Магеррамов писав, що він азербайджанець, який вивчає українську мову.
Участь у "Холостяку"
Широку популярність Нікіта Добринін здобув після участі у 9 сезоні шоу "Холостяк". Саме там зустрів свою майбутню дружину — Дашу Квіткову. Пара одружилась у травні 2020 року, а в липні 2021-го в них народився син Лев.
Уже у 2023 році вони офіційно розлучилися. Майно ділили через суд, зокрема будинок під Києвом вирішили продати. Втім, шоумен зберіг теплі стосунки із сином і активно бере участь у його вихованні.
Після розлучення в ЗМІ з’являлися чутки про нові стосунки Добриніна з блогеркою Чарою Хорив. Водночас в інтерв’ю він говорив, що наразі його "серце вільне" і що він мріє знову закохатися.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У родині ведучого Нікіти Добриніна сталося горе — помер дідусь, який замінив йому батька.
- Добринін уперше прокоментував причини розлучення з Квітковою.
Тим часом блогерка Даша Квіткова вдруге виходить заміж за футболістка Володимира Бражка.