Колишнього "Холостяка" підозрюють у стосунках з чоловіком: що про нього відомо (фото)

Українського ведучого та героя шоу "Холостяк" Нікіту Добриніна підозрюють у стосунках з чоловіком. Свого часу шоумен одружився з переможницею проєкту Дашею Квітковою, яка народила йому сина.

Про нові ймовірні стосунки Добриніна розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. Зокрема, він показав фото чоловіка, який супроводжував ведучого на концерті Артема Пивоварова.

Добриніна підозрюють у стосунках з чоловіком

"Кошенята плідно попрацювали і знайшли, в кого закоханий Нікіта Добринін", — сказав Беспалов.

Зокрема, шоумена та Махіра Магеррамова кількома днями раніше помітили на концерті Артема Пивоварова в Києві.

"Ось він, такий хлопчина брутальної зовнішності. Нікіта прийшов саме з цим хлопчиною на концерт, відповідно, себе спалив. Тож, Нікіто, тепер ми знаємо трішки більше про твої нові стосунки. Зовсім скоро розповім про діяльність твого хлопця", — сказав Беспалов.

У Махіра Магеррамова є бренд одягу Max Magerramov, заснований у 2019 році в Києві.

"Сотні клієнтів в Україні і по світу. Роки досвіду побудови бренду одягу, вивчення тканини і фурнітури. Договори з найкращими постачальниками Європи і світу", — розповідав він сам у Threads.

Зокрема, Магеррамов писав, що він азербайджанець, який вивчає українську мову.

Нікіта Добринін не реагував на чутки в мережі Фото: Instagram

Участь у "Холостяку"

Широку популярність Нікіта Добринін здобув після участі у 9 сезоні шоу "Холостяк". Саме там зустрів свою майбутню дружину — Дашу Квіткову. Пара одружилась у травні 2020 року, а в липні 2021-го в них народився син Лев.

Уже у 2023 році вони офіційно розлучилися. Майно ділили через суд, зокрема будинок під Києвом вирішили продати. Втім, шоумен зберіг теплі стосунки із сином і активно бере участь у його вихованні.

Нікіта Добринін та Даша Квіткова Фото: Instagram Daria Kvitkova

Після розлучення в ЗМІ з’являлися чутки про нові стосунки Добриніна з блогеркою Чарою Хорив. Водночас в інтерв’ю він говорив, що наразі його "серце вільне" і що він мріє знову закохатися.

