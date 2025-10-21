"Холостяк" у минулому Нікіта Добринін розповів про біду в родині (фото)

У родині ведучого Нікіти Добриніна сталося горе — помер дідусь, який замінив йому батька. Родичі, друзі, колеги, а також підписники ведучого почали висловлювати свої співчуття й ділитися власними історіями.

Нікіта Добринін опублікував у своєму Instagram фото дідуся й зауважив, що близька людина назавжди залишиться в його пам'яті та серці. Для ведучого це справді велика втрата, бо саме дідусь навчив цінувати його кожну мить життя та важливих людей поруч.

У своєму зверненні Нікіта пише, що покійний назавжди залишиться його кращим дідусем, батьком, якого він ніколи не знав.

У Нікіти Добриніна помер дідусь Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Саме ти навчив мене відділяти зерно від кукіль, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", — згадує він.

Співчуття у соцмережах

Родичі, друзі, колеги, а також підписники Добриніна почали висловлювати свої співчуття й ділитися власними історіями.

"Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був у твоєму житті. Світла пам’ять";

"Згадала, як проводжала свого дідуся";

"Обіймаю тебе";

Добринін був дуже близьким зі своїм дідусем Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Як сумно втрачати рідненьких…Глибокі співчуття!";

"Напевно, жодна людина ніколи не прийме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран";

"Як боляче. Обіймаю міцно!";

"Він прожив щасливе життя з такою сім’єю. І багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам’ять про нього. Тримайтесь!";

Дідусь замінив Нікіті батька Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Світла пам’ять!!! Велике щастя дожити до правнуків і бачити, що твоє "зерно" пустило коріння";

"Нікіта, хай дідусь з Богом спочиває. Бачила у вас в історіях дідуся — дійсно завжди усміхнений, привітний і видно було, що дуже добрий дідусь!";

"Які добрі очі! Скільки поваги і любові у дописі. Мої щирі співчуття".

Нікіта Добринін: чим відомий

Телеведучий Нікіта Добринін народився у Чукотському автономному окрузі, зростав у Чернівцях, де закінчив університет за спеціальністю "Журналістика". Кар’єру почав у 2008 році як ведучий "Русского Радио Україна", згодом працював на телеканалі M1, а через три роки очолив чоловічий журнал XXL.

Нікіта Добринін довгий час працював ведучим Фото: Instagram

Був ведучим проєктів "Шалене весілля", "Я люблю Україну", "Магія цирку", фільмувався у комедії "Продюсер" (2019).

Участь у "Холостяку"

Широку популярність здобув після участі у 9 сезоні шоу "Холостяк", ставши першим героєм, обраним глядачами. Саме там зустрів свою майбутню дружину — блогерку Дашу Квіткову. Пара одружилась у травні 2020 року, а в липні 2021-го народився син Лев.

Після війни в Україні стосунки подружжя погіршилися. У 2023 році вони офіційно розлучилися. Майно ділили через суд, зокрема будинок під Києвом вирішили продати. Втім, Нікіта зберіг теплі стосунки з сином і активно бере участь у його вихованні.

Добринін розлучився з Квітковою. У них є спільний син Фото: facebook.com/nikitadobrynin Добринін розлучився з Квітковою. У них є спільний син Фото: facebook.com/nikitadobrynin

У 2021 році Добринін став ведучим російської версії "Холостяка", — це викликало хвилю критики. Після початку повномасштабного вторгнення Нікіта визнав, що шкодує про цю співпрацю. В ході великої війни він вступив до лав ТрО, служив півтора місяця, а після розпуску підрозділу зайнявся волонтерством.

Зараз Добринін живе та працює в Україні, веде телепрограми, допомагає ЗСУ, розвиває власний бізнес із доставлення суші та активно веде блог, де ділиться професійними порадами.

