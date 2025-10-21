"Холостяк" у минулому Нікіта Добринін розповів про біду в родині (фото)
У родині ведучого Нікіти Добриніна сталося горе — помер дідусь, який замінив йому батька. Родичі, друзі, колеги, а також підписники ведучого почали висловлювати свої співчуття й ділитися власними історіями.
Нікіта Добринін опублікував у своєму Instagram фото дідуся й зауважив, що близька людина назавжди залишиться в його пам'яті та серці. Для ведучого це справді велика втрата, бо саме дідусь навчив цінувати його кожну мить життя та важливих людей поруч.
У своєму зверненні Нікіта пише, що покійний назавжди залишиться його кращим дідусем, батьком, якого він ніколи не знав.
"Саме ти навчив мене відділяти зерно від кукіль, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем", — згадує він.
Співчуття у соцмережах
Родичі, друзі, колеги, а також підписники Добриніна почали висловлювати свої співчуття й ділитися власними історіями.
- "Нікіта, ти такий схожий на дідуся. Яке щастя, що він так довго був у твоєму житті. Світла пам’ять";
- "Згадала, як проводжала свого дідуся";
- "Обіймаю тебе";
- "Як сумно втрачати рідненьких…Глибокі співчуття!";
- "Напевно, жодна людина ніколи не прийме те, що рано чи пізно улюблені люди підуть. Співчуваю, ваш дідусь був гарною людиною, це відчувалось навіть через екран";
- "Як боляче. Обіймаю міцно!";
- "Він прожив щасливе життя з такою сім’єю. І багато передав цінностей та важливих речей, які житимуть вічно, як і любов та пам’ять про нього. Тримайтесь!";
- "Світла пам’ять!!! Велике щастя дожити до правнуків і бачити, що твоє "зерно" пустило коріння";
- "Нікіта, хай дідусь з Богом спочиває. Бачила у вас в історіях дідуся — дійсно завжди усміхнений, привітний і видно було, що дуже добрий дідусь!";
- "Які добрі очі! Скільки поваги і любові у дописі. Мої щирі співчуття".
Нікіта Добринін: чим відомий
Телеведучий Нікіта Добринін народився у Чукотському автономному окрузі, зростав у Чернівцях, де закінчив університет за спеціальністю "Журналістика". Кар’єру почав у 2008 році як ведучий "Русского Радио Україна", згодом працював на телеканалі M1, а через три роки очолив чоловічий журнал XXL.
Був ведучим проєктів "Шалене весілля", "Я люблю Україну", "Магія цирку", фільмувався у комедії "Продюсер" (2019).
Участь у "Холостяку"
Широку популярність здобув після участі у 9 сезоні шоу "Холостяк", ставши першим героєм, обраним глядачами. Саме там зустрів свою майбутню дружину — блогерку Дашу Квіткову. Пара одружилась у травні 2020 року, а в липні 2021-го народився син Лев.
Після війни в Україні стосунки подружжя погіршилися. У 2023 році вони офіційно розлучилися. Майно ділили через суд, зокрема будинок під Києвом вирішили продати. Втім, Нікіта зберіг теплі стосунки з сином і активно бере участь у його вихованні.
У 2021 році Добринін став ведучим російської версії "Холостяка", — це викликало хвилю критики. Після початку повномасштабного вторгнення Нікіта визнав, що шкодує про цю співпрацю. В ході великої війни він вступив до лав ТрО, служив півтора місяця, а після розпуску підрозділу зайнявся волонтерством.
Зараз Добринін живе та працює в Україні, веде телепрограми, допомагає ЗСУ, розвиває власний бізнес із доставлення суші та активно веде блог, де ділиться професійними порадами.
