"Холостяк" в прошлом Никита Добрынин рассказал о беде в семье (фото)
В семье ведущего Никиты Добрынина случилось горе — умер дедушка, который заменил ему отца. Родственники, друзья, коллеги, а также подписчики ведущего начали выражать свои соболезнования и делиться личными историями.
Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram фото дедушки и отметил, что близкий человек навсегда останется в его памяти и сердце. Для ведущего это действительно большая потеря, потому что именно дедушка научил его ценить каждое мгновение жизни и важных людей рядом.
В своем обращении Никита пишет, что покойный навсегда останется его лучшим дедушкой, отцом, которого он никогда не знал.
"Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", — вспоминает он.
Соболезнования в соцсетях
Родственники, друзья, коллеги, а также подписчики Добрынина начали выражать свои соболезнования и делиться собственными историями.
- "Никита, ты так похож на дедушку. Какое счастье, что он так долго был в твоей жизни. Светлая память";
- "Вспомнила, как провожала своего дедушку";
- "Обнимаю тебя";
- "Как грустно терять родных... Глубокие соболезнования!";
- "Наверное, ни один человек никогда не примет то, что рано или поздно любимые люди уйдут. Сочувствую, ваш дедушка был хорошим человеком, это чувствовалось даже через экран";
- "Как больно. Обнимаю крепко!";
- "Он прожил счастливую жизнь с такой семьей. И много передал ценностей и важных вещей, которые будут жить вечно, как и любовь и память о нем. Держитесь!";
- "Светлая память!!! Большое счастье дожить до правнуков и видеть, что твое "зерно" пустило корни";
- "Никита, пусть дедушка с Богом покоится. Видела у вас в историях дедушку — действительно всегда улыбчивый, приветливый и видно было, что очень добрый дедушка!";
- "Какие добрые глаза! Сколько уважения и любви в заметке. Мои искренние соболезнования".
Никита Добрынин: чем известен
Телеведущий Никита Добрынин родился в Чукотском автономном округе, рос в Черновцах, где окончил университет по специальности "Журналистика". Карьеру начал в 2008 году как ведущий "Русского Радио Украина", впоследствии работал на телеканале M1, а через три года возглавил мужской журнал XXL.
Был ведущим проектов "Безумная свадьба", "Я люблю Украину", "Магия цирка", снимался в комедии "Продюсер" (2019).
Участие в "Холостяке"
Широкую известность получил после участия в 9 сезоне шоу "Холостяк", став первым героем, выбранным зрителями. Именно там встретил свою будущую жену — блогера Дашу Квиткову. Пара поженилась в мае 2020 года, а в июле 2021-го родился сын Лев.
После войны в Украине отношения супругов ухудшились. В 2023 году они официально развелись. Имущество делили через суд, в частности дом под Киевом решили продать. Впрочем, Никита сохранил теплые отношения с сыном и активно участвует в его воспитании.
В 2021 году Добрынин стал ведущим российской версии "Холостяка", — это вызвало волну критики. После начала полномасштабного вторжения Никита признал, что сожалеет об этом сотрудничестве. В ходе большой войны он вступил в ряды ТрО, служил полтора месяца, а после роспуска подразделения занялся волонтерством.
Сейчас Добрынин живет и работает в Украине, ведет телепрограммы, помогает ВСУ, развивает собственный бизнес по доставке суши и активно ведет блог, где делится профессиональными советами.
