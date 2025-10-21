"Холостяк" в прошлом Никита Добрынин рассказал о беде в семье (фото)

В семье ведущего Никиты Добрынина случилось горе — умер дедушка, который заменил ему отца. Родственники, друзья, коллеги, а также подписчики ведущего начали выражать свои соболезнования и делиться личными историями.

Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram фото дедушки и отметил, что близкий человек навсегда останется в его памяти и сердце. Для ведущего это действительно большая потеря, потому что именно дедушка научил его ценить каждое мгновение жизни и важных людей рядом.

В своем обращении Никита пишет, что покойный навсегда останется его лучшим дедушкой, отцом, которого он никогда не знал.

У Никиты Добрынина умер дедушка Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем", — вспоминает он.

Соболезнования в соцсетях

Родственники, друзья, коллеги, а также подписчики Добрынина начали выражать свои соболезнования и делиться собственными историями.

"Никита, ты так похож на дедушку. Какое счастье, что он так долго был в твоей жизни. Светлая память";

"Вспомнила, как провожала своего дедушку";

"Обнимаю тебя";

Добрынин был очень близок со своим дедушкой Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Как грустно терять родных... Глубокие соболезнования!";

"Наверное, ни один человек никогда не примет то, что рано или поздно любимые люди уйдут. Сочувствую, ваш дедушка был хорошим человеком, это чувствовалось даже через экран";

"Как больно. Обнимаю крепко!";

"Он прожил счастливую жизнь с такой семьей. И много передал ценностей и важных вещей, которые будут жить вечно, как и любовь и память о нем. Держитесь!";

Дедушка заменил Никите отца Фото: facebook.com/nikitadobrynin

"Светлая память!!! Большое счастье дожить до правнуков и видеть, что твое "зерно" пустило корни";

"Никита, пусть дедушка с Богом покоится. Видела у вас в историях дедушку — действительно всегда улыбчивый, приветливый и видно было, что очень добрый дедушка!";

"Какие добрые глаза! Сколько уважения и любви в заметке. Мои искренние соболезнования".

Никита Добрынин: чем известен

Телеведущий Никита Добрынин родился в Чукотском автономном округе, рос в Черновцах, где окончил университет по специальности "Журналистика". Карьеру начал в 2008 году как ведущий "Русского Радио Украина", впоследствии работал на телеканале M1, а через три года возглавил мужской журнал XXL.

Никита Добрынин долгое время работал ведущим Фото: Instagram

Был ведущим проектов "Безумная свадьба", "Я люблю Украину", "Магия цирка", снимался в комедии "Продюсер" (2019).

Участие в "Холостяке"

Широкую известность получил после участия в 9 сезоне шоу "Холостяк", став первым героем, выбранным зрителями. Именно там встретил свою будущую жену — блогера Дашу Квиткову. Пара поженилась в мае 2020 года, а в июле 2021-го родился сын Лев.

После войны в Украине отношения супругов ухудшились. В 2023 году они официально развелись. Имущество делили через суд, в частности дом под Киевом решили продать. Впрочем, Никита сохранил теплые отношения с сыном и активно участвует в его воспитании.

Добрынин развелся с Квитковой. У них есть общий сын Фото: facebook.com/nikitadobrynin Добрынин развелся с Квитковой. У них есть общий сын Фото: facebook.com/nikitadobrynin

В 2021 году Добрынин стал ведущим российской версии "Холостяка", — это вызвало волну критики. После начала полномасштабного вторжения Никита признал, что сожалеет об этом сотрудничестве. В ходе большой войны он вступил в ряды ТрО, служил полтора месяца, а после роспуска подразделения занялся волонтерством.

Сейчас Добрынин живет и работает в Украине, ведет телепрограммы, помогает ВСУ, развивает собственный бизнес по доставке суши и активно ведет блог, где делится профессиональными советами.

