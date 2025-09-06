Блогерка-мільйонниця Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" (фото)

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова вдруге виходить заміж. Вона сказала "так" футболісту ФК "Динамо" Володимиру Бражку.

Кадрами важливого моменту зірка соцмереж поділилася в Instagram. У пари було вечірнє побачення на полі для гольфу.

"Тисячу разів "так"", — написала наречена.

Зокрема, Квіткова показала каблучку, яку отримала від коханого, та виклала кілька романтичних кадрів.

Даша Квіткова виходить заміж Фото: instagram/kvittkova

"Класно пограли в гольф", — пожартувала блогерка в сторіс.

Володимир Бражко Фото: instagram/kvittkova

Роман Даші Квіткової та Володимира Бражка

Блогерка та футболіст навесні 2025 року відвідали разом весілля друзів. На святі вони сиділи поруч, а Бражко ніжно тримав кохану за руку. Ба більше, в один момент Володимир нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку, після чого та усміхнулася.

Даша Квіткова виходить заміж Фото: instagram/kvittkova

Потім про роман блогерки-мільйонниці та футболіста "Динамо" написало видання "РБК-Україна". Їхній інсайдер казав, що закохані вже декілька місяців перебувають у стосунках.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять… Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", — розповідало джерело.

Квіткова та Бражко часто ділилися фото із загадковими обранцями в соцмережах, проте приховували їхні обличчя. Згодом таємниця остаточно викрилась.

Даша здобула популярність після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк", де її обрав головний герой Нікіта Добринін. Це єдина пара, яка одружилася після проєкту. Вони навіть повінчалися та стали батьками сина Лева.

Втім, у січні 2023 року експара оголосила про розлучення.

