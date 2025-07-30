Півзахисник "Динамо" Бражко поганяв м'яч із маленьким сином своєї дівчини-блогерки (відео)

23-річний півзахисник "Динамо" Володимир Бражко, який напередодні забив гол у ворота мальтійського "Хамрун Спартанс" у домашньому матчі Ліги чемпіонів, розчулив своїх шанувальників після переможної гри українців із рахунком 3:0.

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Коли трибуни стадіону "Арена Люблін" спорожніли, Бражко підійшов до блогерки Даші Квіткової, яка була присутня на матчі, взяв її чотирирічного сина Льва на руки і почав навчати його грати у футбол. Відповідне відео спортсмен опублікував у себе в Instagram.

Бражко терпляче показує хлопчикові основні прийоми, а той повторює. Потім хлопчик обійняв футболіста, що розчулило підписників спортсмена.

"Наймиліше відео, яке я сьогодні бачила", "Найкраще відео за сьогодні в моїй стрічці", "Як це мило! Переглядаю вже 1028472010 раз", "Боже, як це мило! А ці дитячі обійми...", — пишуть у коментарях.

Після гри з Левом Володимир відвів хлопчика до матері і поцілував її, фактично публічно підтвердивши їхній роман.

Бражко: другий гол

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Хампун Спартанс" Володимир довів рахунок до 2:0 на 35-ій хвилині матчу. Команда "Динамо" закінчила гру з перемогою 3:0.

"Моє святкування голу? Це емоції. Ми граємо на емоціях. Це завжди радість, коли ти забиваєш гол. Для мене зараз було дуже важливо забити. Я останні півроку не багато грав, трошки дав крику душі, можна сказати. Я жартую, але мені був потрібен цей гол", — прокоментував свій гол півзахисник "Трибуні".

Для Бражка цей гол став другим, який він забив у 2025 році. Перший м'яч у ворота команди "Буковина" Володимир відправив у півфіналі Кубка України 23 квітня, де "Динамо" виграло з рахунком 4:1.

Бражко і Квіткова: історія стосунків

Про роман 26-річної блогерки Даші Квіткової та 23-річного Володимира Бражка говорять уже кілька місяців. Після розлучення з Нікітою Добриніним дівчина намагалася не афішувати особисте життя.

У травні їх уперше помітили разом, а ресурс "РБК-Україна" з посиланням на інсайдера повідомив, що у пари роман

Пізніше в мережі з'явилося відео, де вони разом були на весіллі друзів, а в червні Бражко прокоментував пост Квіткової, де та розповіла, що допомогло їй знайти кохання.

Коли Володимир у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025, Даша проводжала спортсмена. Вона привезла його Бражка до місця збору футболістів, після цього вони обійнялися і поцілувалися.

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