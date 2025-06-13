"Класний пацан": екскапітан "Динамо" Сидорчук розповів про дружбу із російським футболістом

Колишній хавбек київського "Динамо" та збірної України Сергій Сидорчук розповів, що нині спілкується із колишнім захисником московського "Динамо" та збірної Росії Романом Нойштедтером. Обидва футболісти нині грають за бельгійський ФК "Вестерло".

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Роман Нойштедтер перейшов до "Вестерло" у лютому 2022-го, Сергій Сидорчук – через півтора року. Українцю спочатку не сподобалася ідея виступати за одну команду із росіянином. Але потім вони поспілкувались та знайшли спільну мову, розповів Сидорчук в інтерв'ю Денису Бойку, колишньому воротарю збірної України.

Дивитись із 33.44: Сергій Сидорчук розповів про стосунки із колегою по команді, росіянином Романом Нойштедтером

Сидорчук розповів, що за іронією, першою людиною, яку він зустрів на базі, був саме Роман Нойштедтер. А потім він мав розмову із начальством.

"Спортивному директору, а потім генеральному я сказав, що я не можу робити такий крок і таке інше. Вони порадили мені поговорити з ним: "Просто поговори – і все зрозумієш". Я не хотів розмовляти, скажу чесно. Але ми з ним зідзвонились, і він пояснив усю ситуацію", – заявив Сидорчук.

Він розповів, що спочатку холодно ставився до Нойштедтера і навіть відмовлявся тиснути йому руку, але потім ситуація змінилася.

"Я відразу сказав, що не можу потиснути йому руку, поки... Знову ж таки він мені все пояснив. Якщо чесно: він класна людина. Дуже допомагав мені в адаптації. Для мене він європеєць, бо все своє дитинство та життя він провів у Німеччині. Він жив у Киргизстані, де в нього бабуся з дідусем. Він знає шість мов. Ментальність у нього не така, як у нас, не така, як у тих", – зазначив футболіст.

За словами Сидорчука, Роман Нойштедтер взагалі нічого не знав про війну.

Сергій Сидорчук дав інтерв'ю Денису Бойко Фото: Скріншот

"Він взагалі нічого не розумів. Зараз, коли я йому пояснюю, показую відео, обстріли і все таке інше… У нього є нюанси, пов'язані з паспортом. Я не можу просто розповідати. Це не моя історія, це історія цієї людини. Я не можу розповідати про це. Я можу сказати, що він дійсно класний пацан, порядна людина", – сказав Сидорчук, зауваживши, що Нойштедтер залишиться в команді ще на рік.

Хто такий Роман Нойштедтер

Роману Нойштедтеру 37 років. Він народився у Дніпрі, де його батько, також відомий футболіст, грав за місцевий ФК "Дніпро". Кар'єру футболіста розпочав у Німеччині, де встиг провести два товариські матчі за збірну Німеччини. У 2016 році Нойштедтер отримав російський паспорт, відмовившись від німецького громадянства, і став грати за збірну Росії. У 2019-2021 роках захисник виступав за московське "Динамо".

Роман Нойштедтер Фото: Скріншот

Нагадаємо, у Сербії на місцевому телебаченні хотіли показати перемогу вітчизняної збірної, але натомість випустили в ефір відео з комп'ютерної гри. Тож по екрану "бігали" піксельні "футболісти" eFootball.

Нагадаємо, 11 червня збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.