Без пенальті: у Сербії замість кращих моментів матчу з Андоррою показали геймплей eFootball (відео)

На сербському телеканалі хотіли показати перемогу вітчизняної збірної, але натомість випустили в ефір курйозне відео, яке розвеселило людей. Глядачі не побачили кращі моменти гри "Сербія-Андорра". Натомість по екрану "бігали" піксельні "футболісти" eFootball, а ведуча розповідала про гарну гру й не помічала нічого підозрілого, зауважили у соцмережах.

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У фрагменті трансляції бачимо, що ідеться про телеканал Vesti. О 13:59 11 червня сербам повідомили про футбольний матч, у якому їхня збірна перемогла з рахунком 3-0. Втім, хто та у яких ситуаціях забивав голи, вони не побачили, оскільки замість реальних кадрів їм показали кілька хвилин комп'ютерної гри, написав у Instagram користувач з ніком trikornepenal_.

Допис користувача з'явився 11 червня, через добу після матчу. Ведуча повідомила, що сербська команда виграла у матчі групи К четвертого відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року. Чути, що усі три голи забив Александар Митрович, який грав 100-й матч за національну збірну. Тим часом відео на екрані викликало питання: на краю поля усі бачили надписи eFootball, а футболісти виглядали надто схематично. Користувач, який виклав відео, опублікував три емодзі, які насміхались над відео.

"Сербія зрештою перемогла з рахунком 3:0 та здобула свою першу перемогу у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026 року", — говорила ведуча, не бачачи нічого незвичного.

Протягом доби курйозне відео вподобали майже 12 тис. користувачів. Також з'явились десятки коментарів: хтось не вірив власним очам, хтось реготав, хтось писав, що "такого навіть у Діснейленді немає".

На порталі "Спорт.ua" можна дізнатись деталі матчу, якому раділи серби. Як з'ясувалось, усі три голи дійсно забив Митрович. Перші влучні удари — на 12-й та 24-й хвилинах, третій — пенальті (на 53-й).

eFootball — відеогра, симулятор футбольного матчу, створений у 2021 році японською компанією Konami. З того часу вийшло кілька оновлень: останнє — у вересні 2024 року. Якщо подивитись останній реліз, то бачимо, як "футболістів" показують крупним планом, але однаково помітно, що це — комп'ютерна графіка, поки що далека від відео реальної гри.

Курйозне відео - як виглядає геймплей eFootball

Курйозне відео — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші курйозні відео, які виходили в ефір на світових телеканалах. Один з таких випадків стався в телестудії Туреччини. Якогось дня ведучий посадив на стіл кішку та п'ятьох кошенят і розповів, що шукає для них власників. З'ясувалось, що кішка народила дитинчат прямо в студії, за ними гарно доглядають, але все ж вирішили віддати людям, які готові прийняти тварин в сім'ю.

Нагадуємо, у Перу поліція опублікувала курйозне відео з "грабіжником", який заліз в чужий будинок, але виявився не тим, за кого його вважали.