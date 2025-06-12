Без пенальти: в Сербии вместо лучших моментов матча с Андоррой показали геймплей eFootball (видео)

На сербском телеканале хотели показать победу отечественной сборной, но вместо этого выпустили в эфир курьезное видео, которое развеселило людей. Зрители не увидели лучшие моменты игры "Сербия-Андорра". Вместо этого по экрану "бегали" пиксельные "футболисты" eFootball, а ведущая рассказывала о хорошей игре и не замечала ничего подозрительного, отметили в соцсетях.

Related video

Во фрагменте трансляции видим, что речь идет о телеканале Vesti. В 13:59 11 июня сербам сообщили о футбольном матче, в котором их сборная победила со счетом 3-0. Впрочем, кто и в каких ситуациях забивал голы, они не увидели, поскольку вместо реальных кадров им показали несколько минут компьютерной игры, написал в Instagram пользователь с ником trikornepenal_.

Сообщение пользователя появилось 11 июня, через сутки после матча. Ведущая сообщила, что сербская команда выиграла в матче группы К четвертого отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Слышно, что все три гола забил Александар Митрович, который играл 100-й матч за национальную сборную. Между тем видео на экране вызвало вопросы: на краю поля все видели надписи eFootball, а футболисты выглядели слишком схематично. Пользователь, который выложил видео, опубликовал три эмодзи, насмехаясь над видео.

"Сербия в итоге победила со счетом 3:0 и одержала свою первую победу в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года", — говорила ведущая, не видя ничего необычного.

В течение суток курьезное видео отметили почти 12 тыс. пользователей. Также появились десятки комментариев: кто-то не верил собственным глазам, кто-то хохотал, кто-то писал, что "такого даже в Диснейленде нет".

На портале "Спорт.ua" можно узнать детали матча, которому радовались сербы. Как выяснилось, все три гола действительно забил Митрович. Первые точные удары — на 12-й и 24-й минутах, третий — пенальти (на 53-й).

eFootball — видеоигра, симулятор футбольного матча, созданный в 2021 году японской компанией Konami. С тех пор вышло несколько обновлений: последнее — в сентябре 2024 года. Если посмотреть последний релиз, то видим, как "футболистов" показывают крупным планом, но все равно заметно, что это — компьютерная графика, пока далекая от видео реальной игры.

Курьезное видео — как выглядит геймплей eFootball

Курьезное видео — детали

Отметим, Фокус писал о других курьезных видео, которые выходили в эфир на мировых телеканалах. Один из таких случаев произошел в телестудии Турции. Однажды ведущий посадил на стол кошку и пятерых котят и рассказал, что ищет для них владельцев. Выяснилось, что кошка родила детенышей прямо в студии, за ними хорошо ухаживают, но все же решили отдать людям, которые готовы принять животных в семью.

Напоминаем, в Перу полиция опубликовала курьезное видео с "грабителем", который залез в чужой дом, но оказался не тем, за кого его считали.