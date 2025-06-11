Гра Нова Зеландія — Україна: національна збірна змогла "реабілітуватись" у турнірі, результати матчу (відео)

11 червня збірна України з футболу зіграла з Новою Зеландією в межах другого туру товариського турніру Canadian Shield. Обидві команди з нульовим результатом завершили перший тайм, але у другому таймі українці змогли відкрити рахунок: щоправда, першість протрималася недовго.

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Фокус подивився трансляцію футбольного поєдинку та ділиться результатами і яскравими моментами.

Матч Нова Зеландія — Україна: перший тайм

УАФ | національна збірна

Команди вийшли на поле близько опівночі: традиційно пролунали гімни держав обох команд, які представляли свої країни.

На перших хвилинах матчу м'яч контролювали підопічні Реброва, однак до воріт супротивника той так і не дійшов. На 6 хвилині матчу Забарний зумів вдало відіграти у захисті та вибити м'яч після закидання із глибини.

На 8 хвилині новозеландці контролювали м'яч на своїй частині поля, однак до атаки справа так і не дійшла.

12 хвилина — Кабаєв заробив кутовий на лівому фланзі. Новозеландці відбилися після подачі з корнера.

15 хвилина матчу ознаменувалася небезпечною грою Гуцуляка: українець пробивав після подачі з лівого флангу, однак новозеландський воротар врятував свою команду.

Українська команда отримала шанс на 30 хвилині матчу, коли Кабаєв наважився здійснити дальній удар, однак м'яч пролетів вище воріт. У наступну хвилину Зубков зробив передачу на Піхальонка, але не зумів пробити повз воротаря. Спроби Кабаєва добити м'яч не ознаменувалися успіхом.

Зубков спробував пробити з дальньої дистанції на 35 хвилині, однак м'яч пробив набагато вище воріт супротивника. Далі Зубков кидав під удар Назарині, однак і той пробив вище воріт. На 40 хвилині Назарина знову отримав момент для удару, однак воротар забрав м'яч у руки.

На 44 хвилині українські гравці зіграли кутовий, але удару не відбулося. Арбітр додав одну хвилину до першої половини гри, однак вона не вплинула на результат: обидві команди з "нулями" завершили перший тайм.

УАФ | Ілля Забарний на полі

Матч Нова Зеландія — Україна: другий тайм

Другий тайм розпочався близько 00:15 години. На 48 хвилині Назарина заробив штрафний удар на лівому фланзі.

На 54 хвилині матчу українська команда відкрила рахунок: після діагоналі від Забарного до штрафного суперника Михайличенко скинув м'яч на Гуцуляка. Гуцуляк пробив сильно у кут воріт близько з сімнадцяти метрів.

На 59 хвилині матчу Нова Зеландія зрівняла рахунок: 1:1. Відзначився Марко Стаменич пробив точно під поперечину з кількох метрів після подачі з кутового.

75 хвилина ознаменувалася другим голом для української збірної: після прострілу з лівого флангу від Мартинюка в центр штрафної Зінченко вдало пробив у кут воріт суперника. Рахунок 2:1 на користь української команди.

На 77 хвилині на пас Мартинюка відгукнувся Циганков, однак йому вдалося пробити вище воріт.

90 хвилина матчу: суддя додав 5 хвилин до основного часу.

Гра завершилася близько 02:00 години: Україна у другому матчі Canadian Shield перемогла Нову Зеландію.

Нагадаємо, 8 червня українська збірна з тріском програла канадській команді в межах турніру Canadian Shield: канадці показали українцям, як потрібно грати у футбол.

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