Це розгром: Канада - Україна, канадці показали українцям як грати у футбол

У товариському матчі в рамках турніру Canadian Shield, який відбувся на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто, збірна України поступилась збірній Канади із рахунком 2:4

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Перший м'яч збірна України пропустила вже на п'ятій хвилині першого тайму: Джонатан Девід пробив головою після флангової подачі, а потім, після сейву Трубіна, результативно зіграв на добиванні.

Ще через 20 хвилин Девід після флангової подачі спрямував м'яч у дальній кут воріт збірної України.

А на 31 хвилині першого тайму Девід оформив хет-трик у ворота синьо-жовтих. Канадець вийшов віч-на-віч з воротарем збірної України Анатолієм Трубіним та поцілив у ворота.

На перерву команди пішли з рахунком 3:0 на користь господарів матчу.

Після тайм-ауту у збірній України відбулись кілька замін: на ворота замість Трубіна встав Дмитро Різник, Яремчука замінив Михайленко, Циганкова — Зубков, а Матвієнко — Гуцуляк.

Проте навіть такі заміни не врятували синьо-жовтих від четвертого голу. На 81 хвилині Після подачі зі штрафного та знижки Б'юкенен ударом з меж воротарської площі не залишив шансів Різнику.

Водночас під кінець матчу збірна України почала відіграватись.

На 89 хвилині Гуцуляк пробив голову після флангової подачі Михайленка, воротар збірної Канади відбив м'яч прямо на Забарного, який спокійно та результативно зіграв на добиванні.

А на 90 хвилині суддя призначив пенальті за гру рукою у ворота збірної Канади. До "точки" підійшов Зінченко і впевненим ударом відправив м'яч у нижній кут воріт. Рахунок став 4:2 і залишився таким до кінця товариського матчу.

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