Это разгром: Канада — Украина, канадцы показали украинцам как играть в футбол

В товарищеском матче в рамках турнира Canadian Shield, который состоялся на стадионе "ВМО Филд" в Торонто, сборная Украины уступила сборной Канады со счетом 2:4

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Первый мяч сборная Украины пропустила уже на пятой минуте первого тайма: Джонатан Дэвид пробил головой после фланговой подачи, а затем, после сейва Трубина, результативно сыграл на добивании.

Еще через 20 минут Дэвид после фланговой подачи направил мяч в дальний угол ворот сборной Украины.

А на 31 минуте первого тайма Дэвид оформил хет-трик в ворота сине-желтых. Канадец вышел один на один с вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным и попал в ворота.

На перерыв команды ушли со счетом 3:0 в пользу хозяев матча.

После тайм-аута в сборной Украины состоялись несколько замен: на ворота вместо Трубина встал Дмитрий Ризнык, Яремчука заменил Михайленко, Цыганкова — Зубков, а Матвиенко — Гуцуляк.

Однако даже такие замены не спасли сине-желтых от четвертого гола. На 81 минуте после подачи со штрафного и скидки Бьюкенен ударом из пределов вратарской площади не оставил шансов Ризныку.

В то же время под конец матча сборная Украины начала отыгрываться.

На 89 минуте Гуцуляк пробил голову после фланговой подачи Михайленко, вратарь сборной Канады отбил мяч прямо на Забарного, который спокойно и результативно сыграл на добивании.

А на 90 минуте судья назначил пенальти за игру рукой в ворота сборной Канады. К "точке" подошел Зинченко и уверенным ударом отправил мяч в нижний угол ворот. Счет стал 4:2 и остался таким до конца товарищеского матча.

Напомним, "Шахтер" объявил имя нового главного тренера: им стал звезда "Барселоны" Арда Туран.