"Шахтер" объявил имя нового главного тренера: им стал звезда "Барселоны" Арда Туран

38-летний Арда Туран ранее тренировал турецкий клуб "Эюпспор". А в течение футбольной карьеры играл за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону".

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Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Шахтер" и провели презентацию на большом экране ТЦ "Гулливер".

Стороны заключили соглашение до лета 2027 года. Арда Туран станет 39-м наставником в истории футбольного клуба "Шахтер".

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру" — великому клубу с богатой историей и великими традициями. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов. У нас есть большое желание добывать трофеи — как в Украине, так и в европейских турнирах", — уже заявил Арда Туран.

Арда Туран стал главным тренером "Шахтера"

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин рассказал, почему выбор пал именно на Турана.

"Арда Туран — перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с "Шахтером" он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру", — отметил Палкин.

Арда Туран и Сергей Палкин Фото: ФК "Шахтер"

На посту главного тренера "Шахтера" Туран ежегодно будет зарабатывать 2 миллиона евро, что примерно в два раза больше, чем получал предыдущий тренер дончан Марино Пушич.

Кто такой Арда Туран

Арда Туран "повесил бутсы на гвоздь" в 2022 году. До этого он выступал на позиции хавбека за "Галатасарай" (2005-2011, 2020-2022), "Манисаспор" (2006, аренда), "Атлетико" (2011-2015), "Барселону" (2015-2020), "Истанбул Башакшехир" (2018-2020, аренда).

Арда Туран был звездой "Атлетико" и "Барселоны"

С 2006 по 2017 гг. защищал цвета своей национальной сборной.

Тренером Арда Туран стал в 2023 году, возглавив клуб Первой лиги Турции "Эюпспор" (Стамбул). По итогам сезона-2023/24 привел команду к победе в турнире и впервые в истории вывел ее в турецкую Суперлигу. В сезоне-2024/25 вместе с "Эюпспором" занял шестое место в чемпионате Турции.

Напомним, 29 декабря донецкий "Шахтер" в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов проиграл дортмундской "Боруссии". Украинский чемпион не пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед выездом в Дортмунд "горняки" занимали 27-ю строчку в турнирной таблице и сохраняли шансы на выход в плей-офф.