"Боруссия" — "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов, совершат ли "горняки" чудо

Чтобы продолжить участие в Лиге чемпионов, "Шахтеру" понадобится побеждать дортмундскую "Боруссию" в выездном матче.

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29 декабря донецкий "Шахтер" в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов-2024/25.

Матч "Боруссия" — "Шахтер" пройдет в Дортмунде на стадионе "Зигналь-Идуна-Парк". Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Встречу будет транслировать официальный транслятор еврокубков УЕФА медиасервис MEGOGO.

"Шахтер" в таблице Лиге чемпионов-2024/25

"Шахтер" в Лиге чемпионов

"Боруссия" в Лиге чемпионов

Футболисты Марино Пушича занимают 27-ю строчку в таблице Лиги чемпионов. Для продолжения участия в турнире нужна по меньшей мере победа и удачное стечение обстоятельств, то есть подходящие результаты в других матчах.

У команды две победы, одна ничья и четыре поражения, разница забитых и пропущенных -7.

Дортмундская "Боруссия", в свою очередь, находится на 14-й строчке таблицы и гарантировала себе участие в плей-офф.

Напомним, что в предыдущем матче "Шахтер" переиграл французский "Брест" со счетом 2:0.

Также сообщалось, что дубль Андрея Ярмоленко позволил "Динамо" вырвать ничью в Стамбуле у "Галатасарая". Киевляне набрали первые очки только в седьмом туре Лиги Европы. Вингер киевлян вышел на замену, но сумел забить дважды — как итог, волевая ничья после 1:3 по состоянию на начало второго тайма.