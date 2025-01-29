"Боруссія" — "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів, чи зроблять "гірники" диво

"Шахтарю" знадобиться перемагати, щоб продовжити участь у головному клубному турнірі Старого Світу.

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29 грудня донецький "Шахтар" у кінцевому матчі основного етапу Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією" в Лізі чемпіонів-2024/25.

Матч "Боруссія" — "Шахтар" відбудеться в Дортмунді на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк". Початок — о 22:00 за київським часом.

Зустріч транслюватиме офіційний транслятор єврокубків УЄФА медіасервіс MEGOGO.

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів-2024/25

"Шахтар" у Лізі чемпіонів

"Боруссія" в Лізі чемпіонів

Футболісти Марино Пушича посідають 27-му сходинку в таблиці Ліги чемпіонів. Для продовження участі в турнірі потрібна щонайменше перемога та вдалий збіг обставин, тобто відповідні результати в інших матчах.

У команди дві перемоги, одна нічия і чотири поразки, різниця забитих і пропущених -7.

Дортмундська "Боруссія", зі свого боку, перебуває на 14-й сходинці таблиці й гарантувала собі участь у плей-оф.

Нагадаємо, що в попередньому матчі "Шахтар" переграв французький "Брест" із рахунком 2:0.

Також повідомлялося, що дубль Андрія Ярмоленка дозволив "Динамо" вирвати нічию в Стамбулі у "Галатасарая". Кияни набрали перші очки тільки в сьомому турі Ліги Європи. Вінгер киян вийшов на заміну, але зумів забити двічі — як підсумок, вольова нічия після 1:3 станом на початок другого тайму.