"Боруссія" — "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів, чи зроблять "гірники" диво
"Шахтарю" знадобиться перемагати, щоб продовжити участь у головному клубному турнірі Старого Світу.
29 грудня донецький "Шахтар" у кінцевому матчі основного етапу Ліги чемпіонів зіграє з дортмундською "Боруссією" в Лізі чемпіонів-2024/25.
Матч "Боруссія" — "Шахтар" відбудеться в Дортмунді на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк". Початок — о 22:00 за київським часом.
Зустріч транслюватиме офіційний транслятор єврокубків УЄФА медіасервіс MEGOGO.
"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів-2024/25
Футболісти Марино Пушича посідають 27-му сходинку в таблиці Ліги чемпіонів. Для продовження участі в турнірі потрібна щонайменше перемога та вдалий збіг обставин, тобто відповідні результати в інших матчах.
У команди дві перемоги, одна нічия і чотири поразки, різниця забитих і пропущених -7.
Дортмундська "Боруссія", зі свого боку, перебуває на 14-й сходинці таблиці й гарантувала собі участь у плей-оф.
Нагадаємо, що в попередньому матчі "Шахтар" переграв французький "Брест" із рахунком 2:0.
Також повідомлялося, що дубль Андрія Ярмоленка дозволив "Динамо" вирвати нічию в Стамбулі у "Галатасарая". Кияни набрали перші очки тільки в сьомому турі Ліги Європи. Вінгер киян вийшов на заміну, але зумів забити двічі — як підсумок, вольова нічия після 1:3 станом на початок другого тайму.