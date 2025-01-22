"Шахтар" обіграв французький "Брест" у Лізі чемпіонів із рахунком 2:0

Одним із героїв матчу став бразилець Кевін, на рахунку якого перший гол у матчі. Він обікрав захисника Брендана Шардонне, вийшов сам на сам із голкіпером Марко Бізотом і легко його переграв.

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"Шахтар" у сьомому турі Ліги чемпіонів переграв французький "Брест" із рахунком 2:0. "Гірники" відкрили рахунок на 18-й хвилині: Марлон виніс м'яч від своїх воріт, а бразилець Кевін обікрав капітана "Бреста" Брендана Шардонне, вийшов сам на сам із голкіпером Марко Бізотом і легко його переграв.

Гол Кевіна

Гол Кевіна

Гол Кевіна

Гол Кевіна

Рахунок українська команда подвоїла з пенальті, призначеного на 37-й хвилині. Георгій Судаков видав розрізний пас на захисника Іраклія Азарова, той вийшов віч-на-віч із воротарем, прокинув м'яч повз нього і, перестрибуючи, впав.

Іраклій Азаров

Суддя визнав це порушенням і вказав на 11-метрову позначку. Судаков виконав подобу удару ім. Антоніна Паненки — 2:0.

У першому таймі бразилець Педріньо міг забити прямим ударом зі штрафного

На початку другого тайму все той же Судаков міг довести рахунок до розгромного, але воротар французів відбив удар у ближньому кутку. Без урахування майбутніх матчів інших команд "Шахтар" після перемоги над "Брестом" піднявся на 27 сходинку турнірної таблиці Ліги чемпіонів.

"Шахтар" у турнірній таблиці Ліги чемпіонів

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

29 січня "Шахтар" на виїзді в Дортмунді зіграє з місцевою "Боруссією", щоб продовжити виступи в Лізі чемпіонів знадобиться набирати три очки.

Нагадаємо, що 21 січня київське "Динамо" здобуло свої перші залікові бали в поточному євросезоні, на виїзді зігравши внічию з "Галатасараєм".

Також повідомлялося про те, на що Роналду витрачає свою зарплату: літак, яхта і годинник за $1,7 млн.