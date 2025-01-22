"Шахтер" обыграл французский "Брест" в Лиге чемпионов со счетом 2:0

Одним из героев матча стал бразилец Кевин, на счету которого первый гол в матче. Он обокрал защитника Брендана Шардонне, вышел один на один с голкипером Марко Бизотом и легко его переиграл.

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"Шахтер" в седьмом туре Лиги чемпионов переиграл французский "Брест" со счетом 2:0. "Горняки" открыли счет на 18-й минуте: Марлон вынес мяч от своих ворот, а бразилец Кевин обокрал капитана "Бреста" Брендана Шардонне, вышел один на один с голкипером Марко Бизотом и легко его переиграл.

Гол Кевина

Гол Кевина

Гол Кевина

Гол Кевина

Счет украинская команда удвоила с пенальти, назначенного на 37-й минуте. Георгий Судаков выдал разрезной пас на защитника Ираклия Азарова, тот вышел один на один с вратарем, пробросил мяч мимо него и, перепрыгивая упал.

Ираклий Азаров

Судья посчитал это нарушением и указал на 11-метровую отметку. Судаков исполнил некое подобие удара им. Антонина Паненки — 2:0.

В первом тайме бразилец Педриньо мог забить прямым ударом со штрафного

В начале второго тайма все тот же Судаков мог довести счет до разгромного, но вратарь французов отразил удар в ближнем углу. Без учета предстоящих матчей других команд "Шахтер" после победы над "Брестом" поднялся на 27 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов.

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

29 января "Шахтер" на выезде в Дортмунде сыграет с местной "Боруссией", чтобы продолжить выступления в Лиги чемпионов понадобится набирать три очка.

Напомним, что 21 января киевское "Динамо" добыло свои первые зачетные баллы в текущем евросезоне, на выезде сыграв вничью с "Галатасараем".

Также сообщалось о том, на что Роналду тратит свою зарплату: самолет, яхта и часы за $1,7 млн.