Благодаря дублю Ярмоленко "Динамо" вырвало ничью в Стамбуле у "Галатасарая" (фото)

Киевляне набрали первые очки лишь в седьмом туре Лиги Европы. Вышедший на замену Андрей Ярмоленко сумел забить дважды, что позволило команде отыграться, уступая по ходу матча 1:3.

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Киевское "Динамо" сыграло вничью 3:3 с "Галатасараем" в выездном матче на "Али Сами Ен" седьмого тура Лиги Европы. При этом забило трижды, то есть втрое больше, чем за шесть предыдущих матчей Лиги Европы в 2024 году.

В первом тайме турецкая команда смотрелась сильнее, могла забивать до четырех голов, но отличилась только два раза, причем во втором голе был рикошет после дальнего удара Абдулкерима Бардакчы. То есть винить голкипера Владислава Нещерета в пропущеном мяче не стоит.

В концовке первой 45-минутки динамовцам удалось сократить отставание. Виталий Буяльский сохранил мяч на правой бровке — хотя футболисты турецкой команды, видимо, решили, что круглый выкатился за линию, и они остановились, — но украинский полузащитник своевременно отдал точный пас на нападающего Ваната, и тот переиграл голкипера Фернандо Муслеру.

Виталий Буяльский — один из героев матча

В начале второго тайма эстонский судья Кристо Тогвер вначале удалил за игру рукой в штрафной "Динамо" турецкого игрока (игра в большинстве открывала больше возможностей, чтобы отыграться), но после просмотра видеоповтора отменил первоначальное решение. И вместо этого назначил пенальти за фол защитника Александра Тымчика в штрафной. Виктор Осимхен уверенно пробил с точки по центру ворот — и счет, казалось, стал совсем безнадежным 1:3 для динамовцев. На горизонте маячил очередной разгром.

Вместе с тем в дальнейшем вышедший на замену Андрей Ярмоленко сумел забить дважды, что и позволило вырвать итоговую ничью. Вначале в касание слета замкнул подачу с углового, а затем после навеса Буяльского с правого фланга головой переправил мяч в сетку. К слову, это был редкий мяч киевского капитана, забитый со второго этажа.

Андрей Ярмоленко

Турки могли добиться победы под занавес матча, но голкипер Нещерет выручил после удар нигерийского нападающего Осимхена, а стамбульскую комбинацию "Галатасарая" с участием бельгийца Миши Батшуайи ликвидировали украинские защитники.

Стоит отметить, что Александр Шовковский дал возможность проявить себя в этом матче динамовскому резерву. На замену выходили вчерашние игроки молодежной команды Саленко и Пономаренко.

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