Завдяки дублю Ярмоленка "Динамо" вирвало нічию в Стамбулі у "Галатасарая" (фото)

Кияни набрали перші очки лише в сьомому турі Ліги Європи. Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, зумів забити двічі, що дало змогу команді відігратися, поступаючись по ходу матчу 1:3.

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Київське "Динамо" зіграло внічию 3:3 із "Галатасараєм" у виїзному матчі на "Алі Самі Ен" сьомого туру Ліги Європи. При цьому забило тричі, тобто втричі більше, ніж за шість попередніх матчів Ліги Європи у 2024 році.

У першому таймі турецька команда виглядала сильнішою, могла забивати до чотирьох голів, але відзначилася лише двома, до того ж у другому голі був рикошет після дальнього удару Абдулкеріма Бардакчи. Тобто звинувачувати голкіпера Владислава Нещерета в пропущеному м'ячі не варто.

Наприкінці першої 45-хвилинки динамівцям вдалося скоротити відставання. Віталій Буяльський зберіг м'яч на правій бровці — хоча футболісти турецької команди, мабуть, вирішили, що круглий викотився за лінію, і зупинилися, — але український півзахисник вчасно віддав точний пас на нападника Ваната, і той переграв голкіпера Фернандо Муслеру.

Віталій Буяльський — один із героїв матчу

На початку другого тайму естонський суддя Крісто Тогвер спочатку вилучив за гру рукою у штрафному майданчику "Динамо" турецького гравця (гра в більшості відкривала більше можливостей, щоб відігратися), але після перегляду відеоповтору скасував початкове рішення. І замість цього призначив пенальті за фол захисника Олександра Тимчика у штрафному майданчику. Віктор Осімхен упевнено пробив із точки по центру воріт — і рахунок, здавалося, став зовсім безнадійним для динамівців — 1:3. На горизонті маячив черговий розгром.

Водночас надалі Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, зумів забити двічі, що й дало змогу вирвати підсумкову нічию. Спочатку в дотик зльоту замкнув подачу з кутового, а потім після навісу Буяльського з правого флангу головою переправив м'яч у сітку. До слова, це був рідкісний м'яч київського капітана, забитий з другого поверху.

Андрій Ярмоленко

Турки могли домогтися перемоги під завісу матчу, але голкіпер Нещерет виручив після удару нігерійського нападника Осімхена, а стамбульську комбінацію за участю бельгійця Міші Батшуайї ліквідували українські захисники.

Варто зазначити, що Олександр Шовковський дав можливість проявити себе в цьому матчі динамівському резерву. На заміну виходили вчорашні гравці молодіжної команди Саленко та Пономаренко.

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