"Боруссия" Дортмунд — "Шахтер": украинский чемпион проиграл немцам и выбыл из Лиги чемпионов

Украинский чемпион не пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя в целом практически в каждом матче Лиги чемпионов у "горняков" были проблески неплохой игры.

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29 декабря донецкий "Шахтер" в заключительном матче основного этапа Лиги чемпионов проиграл дортмундской "Боруссии".

Хозяева создали задел в два гола еще в первом тайме. Дублем отличился центральный нападающий Серу Гирасси, который воспользовался провалами обороны "горняков". Фокус вкратце подытожил основные события в матче.

В начале второго тайма Марлон Гомес сократил отставание в счете, выбив мяч из-под ноги голкипера дортмундцев Грегора Кобеля. Но на 79-й минуте отрыв в два гола вновь был восстановлен. Бенсабаини обыгрался с Рейной, вышел один на один с Ризныком, обыграл Матвиенко и перебросил мяч через кипера.

Для выхода в следующий этап "Шахтеру" непременно нужно было побеждать в этом матче. В свою очередь, "Боруссия" поднялась на десятую строчку турнирной таблицы и сыграет в плей-офф. Для выхода в следующий этап напрямую нужно было занять девятую строчку и выше.

"Шахтер" в таблице Лиги чемпионов

Украинский же чемпион не пробился даже в плей-офф. Хотя в целом практически в каждом матче у "горняков" были проблески неплохой игры.

Напомним, что перед выездом в Дортмунд "горняки" занимали 27-ю строчку в турнирной таблице и сохраняли шансы на выход в пре-офф.

Ранее сообщалось, что в предыдущем матче "Шахтер" уверенно разобрался с "Брестом" со счетом 2:0. При этом французы, в отличите от украино-бразильского коллектива, пробились в следующую стадию Лиги.