"Боруссія" Дортмунд — "Шахтар": український чемпіон програв німцям і вибув із Ліги чемпіонів

Український чемпіон не пробився до плей-оф Ліги чемпіонів. Хоча загалом практично в кожному матчі Ліги чемпіонів у "гірників" були проблиски непоганої гри.

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29 грудня донецький "Шахтар" у завершальному матчі основного етапу Ліги чемпіонів програв дортмундській "Боруссії". Фокус коротко підсумував основні події у матчі.

Господарі створили доробок у два голи ще в першому таймі. Дублем відзначився центральний нападник Серу Гірассі, який скористався провалами оборони "гірників".

На початку другого тайму Марлон Гомес скоротив відставання в рахунку, вибивши м'яч з-під ноги голкіпера дортмундців Грегора Кобеля. Але на 79-й хвилині відрив у два голи знову було відновлено. Бенсабаїні обігрався із Рейною, вийшов сам на сам із Різником, обіграв Матвієнка і перекинув м'яч через кіпера.

Для виходу в наступний етап "Шахтарю" неодмінно потрібно було перемагати в цьому матчі. Своєю чергою, "Боруссія" піднялася на десяту сходинку турнірної таблиці та зіграє в плей-оф. Для виходу в наступний етап напряму потрібно було посісти дев'яту сходинку і вище.

"Шахтар" у таблиці Ліги чемпіонів

Український же чемпіон не пробився навіть у плей-оф. Хоча загалом практично в кожному матчі в "гірників" були проблиски непоганої гри.

Нагадаємо, що перед виїздом до Дортмунда "гірники" посідали 27-му сходинку в турнірній таблиці та зберігали шанси на вихід у плей-оф.

Раніше повідомлялося, що в попередньому матчі "Шахтар" упевнено розібрався з "Брестом" із рахунком 2:0. При цьому французи, на відміну від україно-бразильського колективу, пробилися в наступну стадію Ліги.