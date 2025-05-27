"Шахтар" оголосив ім'я нового головного тренера: ним став зірка "Барселони" Арда Туран
38-річний Арда Туран раніше тренував турецький клуб "Еюпспор". А протягом футбольної кар'єри грав за "Галатасарай", "Атлетіко" та "Барселону".
Про це повідомили у прессслужбі ФК "Шахтар" та провели презентацію на великому екрані ТЦ "Гулівер".
Сторони уклали угоду до літа 2027 року. Арда Туран стане 39-м наставником в історії футбольного клубу "Шахтар".
"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", - вже заявив Арда Туран.
Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін розповів, чому вибір пав саме на Турана.
"Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із "Шахтарем" він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру", – зазначив Палкін.
На посаді головного тренера "Шахтаря" Туран щорічно буде заробляти 2 мільйони євро, що приблизно у два рази більше, ніж отримував попередній тренер донеччан Маріно Пушич.
Хто такий Арда Туран
Арда Туран "повісив бутси на цвях" в 2022 році. До цього він виступав на позиції хавбека за "Галатасарай" (2005–2011, 2020–2022), "Манісаспор" (2006, оренда), "Атлетіко" (2011–2015), "Барселону" (2015–2020), "Істанбул Башакшехір" (2018–2020, оренда).
З 2006 по 2017 рр. захищав кольори своєї національної збірної.
Тренером Арда Туран став у 2023 році, очоливши клуб Першої ліги Туреччини "Еюпспор" (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вперше в історії вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з "Еюпспором" посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини.
Нагадаємо, 29 грудня донецький "Шахтар" у завершальному матчі основного етапу Ліги чемпіонів програв дортмундській "Боруссії". Український чемпіон не пробився до плей-оф Ліги чемпіонів.
Перед виїздом до Дортмунда "гірники" посідали 27-му сходинку в турнірній таблиці та зберігали шанси на вихід у плей-оф.