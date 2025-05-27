"Шахтар" оголосив ім'я нового головного тренера: ним став зірка "Барселони" Арда Туран

38-річний Арда Туран раніше тренував турецький клуб "Еюпспор". А протягом футбольної кар'єри грав за "Галатасарай", "Атлетіко" та "Барселону".

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Про це повідомили у прессслужбі ФК "Шахтар" та провели презентацію на великому екрані ТЦ "Гулівер".

Сторони уклали угоду до літа 2027 року. Арда Туран стане 39-м наставником в історії футбольного клубу "Шахтар".

"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", - вже заявив Арда Туран.

Арда Туран став головним тренером "Шахтаря"

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін розповів, чому вибір пав саме на Турана.

"Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із "Шахтарем" він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру", – зазначив Палкін.

Арда Туран та Сергій Палкін Фото: ФК "Шахтар"

На посаді головного тренера "Шахтаря" Туран щорічно буде заробляти 2 мільйони євро, що приблизно у два рази більше, ніж отримував попередній тренер донеччан Маріно Пушич.

Хто такий Арда Туран

Арда Туран "повісив бутси на цвях" в 2022 році. До цього він виступав на позиції хавбека за "Галатасарай" (2005–2011, 2020–2022), "Манісаспор" (2006, оренда), "Атлетіко" (2011–2015), "Барселону" (2015–2020), "Істанбул Башакшехір" (2018–2020, оренда).

Арда Туран був зіркою "Атлетіко" та "Барселони"

З 2006 по 2017 рр. захищав кольори своєї національної збірної.

Тренером Арда Туран став у 2023 році, очоливши клуб Першої ліги Туреччини "Еюпспор" (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вперше в історії вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з "Еюпспором" посів шосте місце в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, 29 грудня донецький "Шахтар" у завершальному матчі основного етапу Ліги чемпіонів програв дортмундській "Боруссії". Український чемпіон не пробився до плей-оф Ліги чемпіонів.

Перед виїздом до Дортмунда "гірники" посідали 27-му сходинку в турнірній таблиці та зберігали шанси на вихід у плей-оф.