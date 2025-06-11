Игра Новая Зеландия — Украина: национальная сборная смогла "реабилитироваться" в турнире, результаты матча (видео)
11 июня сборная Украины по футболу сыграла с Новой Зеландией в рамках второго тура товарищеского турнира Canadian Shield. Обе команды с нулевым результатом завершили первый тайм, но во втором тайме украинцы смогли открыть счет: правда, первенство продержалось недолго.
Фокус посмотрел трансляцию футбольного поединка и делится результатами и яркими моментами.
Матч Новая Зеландия — Украина: первый тайм
Команды вышли на поле около полуночи: традиционно прозвучали гимны государств обеих команд, которые представляли свои страны.
На первых минутах матча мяч контролировали подопечные Реброва, однако до ворот противника тот так и не дошел. На 6 минуте матча Забарный сумел удачно отыграть в защите и выбить мяч после заброса из глубины.
На 8 минуте новозеландцы контролировали мяч на своей части поля, однако до атаки дело так и не дошло.
12 минута — Кабаев заработал угловой на левом фланге. Новозеландцы отбились после подачи с корнера.
15 минута матча ознаменовалась опасной игрой Гуцуляка: украинец пробивал после подачи с левого фланга, однако новозеландский вратарь спас свою команду.
Украинская команда получила шанс на 30 минуте матча, когда Кабаев решился совершить дальний удар, однако мяч пролетел выше ворот. В следующую минуту Зубков сделал передачу на Пихаленка, но не сумел пробить мимо вратаря. Попытки Кабаева добить мяч не ознаменовались успехом.
Зубков попытался пробить с дальней дистанции на 35 минуте, однако мяч пробил намного выше ворот противника. Далее Зубков бросал под удар Назарине, однако и тот пробил выше ворот. На 40 минуте Назарина снова получил момент для удара, однако вратарь забрал мяч в руки.
На 44 минуте украинские игроки сыграли угловой, но удара не произошло. Арбитр добавил одну минуту к первой половине игры, однако она не повлияла на результат: обе команды с "нулями" завершили первый тайм.
Матч Новая Зеландия — Украина: второй тайм
Второй тайм начался около 00:15 часов. На 48 минуте Назарина заработал штрафной удар на левом фланге.
На 54 минуте матча украинская команда открыла счет: после диагонали от Забарного в штрафную соперника Михайличенко сбросил мяч на Гуцуляка. Гуцуляк пробил сильно в угол ворот около с семнадцати метров.
На 59 минуте матча Новая Зеландия сравняла счет: 1:1. Отличился Марко Стаменич пробил точно под перекладину с нескольких метров после подачи с углового.
75 минута ознаменовалась вторым голом для украинской сборной: после прострела с левого фланга от Мартынюка в центр штрафной Зинченко удачно пробил в угол ворот соперника. Счет 2:1 в пользу украинской команды.
На 77 минуте на пас Мартынюка откликнулся Цыганков, однако ему удалось пробить выше ворот.
90 минута матча: судья добавил 5 минут к основному времени.
Игра завершилась около 02:00 часов: Украина во втором матче Canadian Shield победила Новую Зеландию.
Напомним, 8 июня украинская сборная с треском проиграла канадской команде в рамках турнира Canadian Shield: канадцы показали украинцам, как нужно играть в футбол.
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