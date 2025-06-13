"Классный пацан": экс-капитан "Динамо" Сидорчук рассказал о дружбе с российским футболистом

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, что сейчас общается с бывшим защитником московского "Динамо" и сборной России Романом Нойштедтером. Оба футболиста сейчас играют за бельгийский ФК "Вестерло".

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Роман Нойштедтер перешел в "Вестерло" в феврале 2022-го, Сергей Сидорчук — через полтора года. Украинцу сначала не понравилась идея выступать за одну команду с россиянином. Но потом они пообщались и нашли общий язык, рассказал Сидорчук в интервью Денису Бойко, бывшему вратарю сборной Украины.

Смотреть с 33.44: Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с коллегой по команде, россиянином Романом Нойштедтером

Сидорчук рассказал, что по иронии, первым человеком, которого он встретил на базе, был именно Роман Нойштедтер. А потом он имел разговор с начальством.

"Спортивному директору, а затем генеральному я сказал, что я не могу делать такой шаг и так далее. Они посоветовали мне поговорить с ним: "Просто поговори — и все поймешь". Я не хотел разговаривать, скажу честно. Но мы с ним созвонились, и он объяснил всю ситуацию", — заявил Сидорчук.

Он рассказал, что сначала холодно относился к Нойштедтеру и даже отказывался пожимать ему руку, но потом ситуация изменилась.

"Я сразу сказал, что не могу пожать ему руку, пока... Опять же он мне все объяснил. Если честно: он классный человек. Очень помогал мне в адаптации. Для меня он европеец, потому что все свое детство и жизнь он провел в Германии. Он жил в Кыргызстане, где у него бабушка с дедушкой. Он знает шесть языков. Ментальность у него не такая, как у нас, не такая, как у тех", — отметил футболист.

По словам Сидорчука, Роман Нойштедтер вообще ничего не знал о войне.

Сергей Сидорчук дал интервью Денису Бойко Фото: Скриншот

"Он вообще ничего не понимал. Сейчас, когда я ему объясняю, показываю видео, обстрелы и все такое прочее... У него есть нюансы, связанные с паспортом. Я не могу просто рассказывать. Это не моя история, это история этого человека. Я не могу рассказывать об этом. Я могу сказать, что он действительно классный пацан, порядочный человек", — сказал Сидорчук, отметив, что Нойштедтер останется в команде еще на год.

Кто такой Роман Нойштедтер

Роману Нойштедтеру 37 лет. Он родился в Днепре, где его отец, также известный футболист, играл за местный ФК "Днепр". Карьеру футболиста начал в Германии, где успел провести два товарищеских матча за сборную Германии. В 2016 году Нойштедтер получил российский паспорт, отказавшись от немецкого гражданства, и стал играть за сборную России. В 2019-2021 годах защитник выступал за московское "Динамо".

Роман Нойштедтер Фото: Скриншот

Напомним, в Сербии на местном телевидении хотели показать победу отечественной сборной, но вместо этого выпустили в эфир видео из компьютерной игры. Поэтому по экрану "бегали" пиксельные "футболисты" eFootball.

Напомним, 11 июня сборная Украины одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в рамках международного турнира Canadian Shield.