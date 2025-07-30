Полузащитник "Динамо" Бражко погонял мяч с маленьким сыном своей девушки-блогерши (видео)

23-летний полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который накануне забил гол в ворота мальтийского "Хамрун Спартанс" в домашнем матче Лиги чемпионов, умилил своих поклонников после победной игры украинцев со счетом 3:0.

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Когда трибуны стадиона "Арена Люблин" опустели, Бражко подошел к блогерше Даше Квитковой, которая присутствовала на матче, взял ее четырехлетнего сына Льва на руки и начал учить его играть в футбол. Соответствующее видео спортсмен опубликовал у себя в Instagram.

Бражко терпеливо показывает мальчику основные приемы, а тот повторяет. Затем мальчик обнял футболиста, что умилило подписчиков спортсмена.

"Самое милое видео, которое я сегодня видела", "Лучшее видео за сегодня в моей ленте", "Как это мило! Пересматриваю уже 1028472010 раз", "Боже, как это мило! А эти детские объятия…", – пишут в комментариях.

После игры со Львом Владимир отвел мальчика к матери и поцеловал ее, фактически публично подтвердив их роман.

Бражко: второй гол

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Хампун Спартанс" Владимир довел счет до 2:0 на 35-ой минуте матча. Команда "Динамо" закончила игру с победой 3:0.

"Мое празднование гола? Это эмоции. Мы играем на эмоциях. Это всегда радость, когда ты забиваешь гол. Для меня сейчас было очень важно забить. Я последние полгода не много играл, немножко дал крика души, можно сказать. Я шучу, но мне был нужен этот гол", – прокомментировал свой гол полузащитник "Трибуне".

Для Бражко этот гол стал вторым, который он забил в 2025 году. Первый мяч в ворота команды "Буковина" Владимир отправил в полуфинале Кубка Украины 23 апреля, где "Динамо" выиграло со счетом 4:1.

Бражко и Квиткова: история отношений

О романе 26-летней блогерши Даши Квитковой и 23-летнего Владимира Бражко говорят уже несколько месяцев. После развода с Никитой Добрыниным девушка старалась не афишировать личную жизнь.

В мае их впервые заметили вместе, а ресурс "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдера сообщил, что у пары роман

Позже в сети появилось видео, где они вместе были на свадьбе друзей, а в июне Бражко прокомментировал пост Квитковой, где та рассказала, что помогло ей найти любовь.

Когда Владимир в составе молодежной сборной отправлялся на Евро-2025, Даша провожала спортсмена. Она привезла его Бражко к месту сбора футболистов, после этого они обнялись и поцеловались.

Ранее Фокус писал, чем занимается и где живет сын легендарного футболиста Андрея Шевченко.

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