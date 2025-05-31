Блогерша Квиткова заинтриговала реакцией на слухи о романе с известным футболистом (видео)
Украинская блогерша Даша Квиткова прокомментировала слухи о романе с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко.
Звезда соцсетей ответила на вопрос журналистки "Люкс ФМ".
Блогерша призналась, что пока не готова делиться подробностями личной жизни, но со временем все расскажет.
"Всему свое время", — лаконично сказала Квиткова, перед этим несколько раз отказавшись комментировать слухи.
Слухи о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко
О романе Квитковой и Бражко первым написало издание "РБК-Украина". Их инсайдер отметил, что пара уже несколько месяцев находится в отношениях.
"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — сказал источник.
Блогерша и игрок "Динамо" часто делятся кадрами с загадочными избранниками в соцсетях, однако скрывают лица.
Более того, в TikTok появилось видео, где на камеру попал романтический момент между дуэтом. Квиткова и Бражко сидели вместе, держа друг друга за руки. Кроме того, футболист поцеловал блогершу в щеку.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Даша Квиткова и Никита Добрынин после развода появились вместе на публике.
- Даша Квиткова призналась, как они с Добрыниным разобрались с общим имуществом после развода. Экс-пара поровну поделила машины, квартира досталась ведущему, а блогерше — дом.
Кроме того, на вопрос журналистки, какие у Даши Квитковой отношения с отцом, блогерша ответила, что нормальные, они видятся, но очень редко.