Блогерша Квиткова заинтриговала реакцией на слухи о романе с известным футболистом (видео)

Украинская блогерша Даша Квиткова прокомментировала слухи о романе с футболистом "Динамо" Владимиром Бражко.

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Звезда соцсетей ответила на вопрос журналистки "Люкс ФМ".

Даша Квиткова ответила на слухи о романе с известным футболистом (см. с 1:48)

Блогерша призналась, что пока не готова делиться подробностями личной жизни, но со временем все расскажет.

"Всему свое время", — лаконично сказала Квиткова, перед этим несколько раз отказавшись комментировать слухи.

Слухи о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко

О романе Квитковой и Бражко первым написало издание "РБК-Украина". Их инсайдер отметил, что пара уже несколько месяцев находится в отношениях.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — сказал источник.

Блогерша и игрок "Динамо" часто делятся кадрами с загадочными избранниками в соцсетях, однако скрывают лица.

Владимир Бражко Фото: vova.brazhko/Instagram

Более того, в TikTok появилось видео, где на камеру попал романтический момент между дуэтом. Квиткова и Бражко сидели вместе, держа друг друга за руки. Кроме того, футболист поцеловал блогершу в щеку.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Даша Квиткова и Никита Добрынин после развода появились вместе на публике.

Даша Квиткова призналась, как они с Добрыниным разобрались с общим имуществом после развода. Экс-пара поровну поделила машины, квартира досталась ведущему, а блогерше — дом.

Кроме того, на вопрос журналистки, какие у Даши Квитковой отношения с отцом, блогерша ответила, что нормальные, они видятся, но очень редко.