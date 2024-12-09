Даша Квиткова позвала экс-супруга провести мероприятие в Киеве (фото)
На событии, посвященном Дню святого Николая — "Под подушкой", во второй раз организованном Дашей Квитковой, ведущим выступил ее экс-супруг Никита Добрынин. В этом году событие собрало много звездных гостей и активностей, объединив украинских инфлюенсеров и знаменитостей ради важной миссии.
В Киеве состоялось большое мероприятие "Под подушкой", организованное Дашей Квитковой. В этом году ведущим события стал ее бывший муж Никита Добрынин. Совместно с Натальей Солоник, Никита вел праздничную программу, которая собрала несколько тысяч гостей в ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побывал на событии.
Среди гостей мероприятия было немало звездных лиц, например, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а также популярные инфлюенсеры, среди которых Chi Tata, TUMAZAR, Сергей Халус и Игорь Донских. Гости имели возможность не только насладиться выступлениями, но и приобщиться к интерактивам, которые помогли собрать средства для благотворительного дела.
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