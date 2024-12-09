Даша Квиткова позвала экс-супруга провести мероприятие в Киеве (фото)

На событии, посвященном Дню святого Николая — "Под подушкой", во второй раз организованном Дашей Квитковой, ведущим выступил ее экс-супруг Никита Добрынин. В этом году событие собрало много звездных гостей и активностей, объединив украинских инфлюенсеров и знаменитостей ради важной миссии.

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В Киеве состоялось большое мероприятие "Под подушкой", организованное Дашей Квитковой. В этом году ведущим события стал ее бывший муж Никита Добрынин. Совместно с Натальей Солоник, Никита вел праздничную программу, которая собрала несколько тысяч гостей в ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побывал на событии.

Среди гостей мероприятия было немало звездных лиц, например, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а также популярные инфлюенсеры, среди которых Chi Tata, TUMAZAR, Сергей Халус и Игорь Донских. Гости имели возможность не только насладиться выступлениями, но и приобщиться к интерактивам, которые помогли собрать средства для благотворительного дела.

Мишель Андраде Фото: Пресслужба

Участник группы MOLODI Фото: Пресслужба

ZLATA OGNEVICH, Alena Omargalieva Фото: Пресслужба

NICOLE Фото: Пресслужба

ALEKSEEV Фото: Пресслужба

Оля Шелби Фото: Пресслужба

Натали Солоник Фото: Пресслужба

Кристина Остапчук Фото: Пресслужба

KORNEL Фото: Пресслужба

KAZKA Фото: Пресслужба

Натали Солоник Фото: Пресслужба

Викель и Даша Квиткова Фото: Пресслужба

Никита Добрынин Фото: Пресслужба

Таня Читата и Даша Квиткова Фото: Пресслужба

Алена Омаргалиева Фото: Пресслужба

ЗЛАТА ОГНЕВИЧ Фото: Пресслужба

Сергей Халус, Даша Квиткова, Игорь Донских Фото: Пресслужба

Даша Квиткова, Марина, Светлана Пугач Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".