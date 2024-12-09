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Стиль жизни

Даша Квиткова позвала экс-супруга провести мероприятие в Киеве (фото)

Никита Добрынин, Даша Квиткова, Под подушкой, благотворительное мероприятие, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV,благотворительность
Фото: Пресслужба | Даша Квиткова и Никита Добрынин

На событии, посвященном Дню святого Николая — "Под подушкой", во второй раз организованном Дашей Квитковой, ведущим выступил ее экс-супруг Никита Добрынин. В этом году событие собрало много звездных гостей и активностей, объединив украинских инфлюенсеров и знаменитостей ради важной миссии.

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В Киеве состоялось большое мероприятие "Под подушкой", организованное Дашей Квитковой. В этом году ведущим события стал ее бывший муж Никита Добрынин. Совместно с Натальей Солоник, Никита вел праздничную программу, которая собрала несколько тысяч гостей в ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побывал на событии.

Среди гостей мероприятия было немало звездных лиц, например, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а также популярные инфлюенсеры, среди которых Chi Tata, TUMAZAR, Сергей Халус и Игорь Донских. Гости имели возможность не только насладиться выступлениями, но и приобщиться к интерактивам, которые помогли собрать средства для благотворительного дела.

Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Мишель Андраде
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Участник группы MOLODI
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ZLATA OGNEVICH, Alena Omargalieva
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
NICOLE
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ALEKSEEV
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Оля Шелби
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Натали Солоник
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Кристина Остапчук
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
KORNEL
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
KAZKA
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Натали Солоник
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Викель и Даша Квиткова
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Никита Добрынин
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Таня Читата и Даша Квиткова
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Алена Омаргалиева
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ЗЛАТА ОГНЕВИЧ
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Сергей Халус, Даша Квиткова, Игорь Донских
Фото: Пресслужба
Под подушкой, благотворительное мероприятие, Киев, звездные гости, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Даша Квиткова, Марина, Светлана Пугач
Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера психологического триллера "Еретик".

Кроме этого, Фокус писал, как прошел допремьерный показ фильма "Навсегда-навсегда".