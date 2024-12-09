Даша Квіткова покликала екс-чоловіка провести захід у Києві (фото)

На події, присвяченій Дню святого Миколая — "Під подушкою", вдруге організованій Дашею Квітковою, ведучим виступив її екс-чоловік Микита Добринін. Цього року подія зібрала багато зіркових гостей і активностей, об'єднавши українських інфлюенсерів і знаменитостей заради важливої місії.

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У Києві відбувся великий захід "Під подушкою", організований Дашею Квітковою. Цього року ведучим події став її колишній чоловік Нікіта Добринін. Спільно з Наталею Солоник, Микита вів святкову програму, яка зібрала кілька тисяч гостей у ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побував на події.

Серед гостей заходу було чимало зіркових облич, наприклад, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а також популярні інфлюенсери, серед яких Chi Tata, TUMAZAR, Сергій Халус та Ігор Донських. Гості мали змогу не лише насолодитися виступами, а й долучитися до інтерактивів, які допомогли зібрати кошти для благодійної справи.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Учасник гурту MOLODI Фото: Пресслужба

ЗЛАТА ОГНЕВИЧ, Альона Омаргалієва Фото: Пресслужба

МИКОЛАЙ Фото: Пресслужба

ОЛЕКСЄЄВ Фото: Пресслужба

Оля Шелбі Фото: Пресслужба

Наталі Солоник Фото: Пресслужба

Христина Остапчук Фото: Пресслужба

КОРНЕЛЬ Фото: Пресслужба

КАЗКА Фото: Пресслужба

Наталі Солоник Фото: Пресслужба

Вікель і Даша Квіткова Фото: Пресслужба

Микита Добринін Фото: Пресслужба

Таня Читата і Даша Квіткова Фото: Пресслужба

Альона Омаргалієва Фото: Пресслужба

ЗЛАТА ОГНЕВИЧ Фото: Пресслужба

Сергій Халус, Даша Квіткова, Ігор Донських Фото: Пресслужба

Даша Квіткова, Марина, Світлана Пугач Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".