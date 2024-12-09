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Стиль життя

Даша Квіткова покликала екс-чоловіка провести захід у Києві (фото)

Нікіта Добринін, Даша Квіткова, Під подушкою, благодійний захід, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV,благодійність
Фото: Пресслужба | Даша Квіткова та Нікіта Добринін

На події, присвяченій Дню святого Миколая — "Під подушкою", вдруге організованій Дашею Квітковою, ведучим виступив її екс-чоловік Микита Добринін. Цього року подія зібрала багато зіркових гостей і активностей, об'єднавши українських інфлюенсерів і знаменитостей заради важливої місії.

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У Києві відбувся великий захід "Під подушкою", організований Дашею Квітковою. Цього року ведучим події став її колишній чоловік Нікіта Добринін. Спільно з Наталею Солоник, Микита вів святкову програму, яка зібрала кілька тисяч гостей у ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побував на події.

Серед гостей заходу було чимало зіркових облич, наприклад, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а також популярні інфлюенсери, серед яких Chi Tata, TUMAZAR, Сергій Халус та Ігор Донських. Гості мали змогу не лише насолодитися виступами, а й долучитися до інтерактивів, які допомогли зібрати кошти для благодійної справи.

Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Мішель Андраде
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Учасник гурту MOLODI
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ЗЛАТА ОГНЕВИЧ, Альона Омаргалієва
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
МИКОЛАЙ
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ОЛЕКСЄЄВ
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Оля Шелбі
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Наталі Солоник
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Христина Остапчук
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
КОРНЕЛЬ
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
КАЗКА
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Наталі Солоник
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Вікель і Даша Квіткова
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Микита Добринін
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Таня Читата і Даша Квіткова
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Альона Омаргалієва
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
ЗЛАТА ОГНЕВИЧ
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Сергій Халус, Даша Квіткова, Ігор Донських
Фото: Пресслужба
Під подушкою, благодійний захід, Київ, зіркові гості, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, Fullscreen
Даша Квіткова, Марина, Світлана Пугач
Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".