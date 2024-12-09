Даша Квіткова покликала екс-чоловіка провести захід у Києві (фото)
На події, присвяченій Дню святого Миколая — "Під подушкою", вдруге організованій Дашею Квітковою, ведучим виступив її екс-чоловік Микита Добринін. Цього року подія зібрала багато зіркових гостей і активностей, об'єднавши українських інфлюенсерів і знаменитостей заради важливої місії.
У Києві відбувся великий захід "Під подушкою", організований Дашею Квітковою. Цього року ведучим події став її колишній чоловік Нікіта Добринін. Спільно з Наталею Солоник, Микита вів святкову програму, яка зібрала кілька тисяч гостей у ТРЦ Blockbaster Mall. Фокус побував на події.
Серед гостей заходу було чимало зіркових облич, наприклад, KAZKA, TVORCHI, ALEKSEEV, ROXOLANA, ZLATA OGNEVICH, а також популярні інфлюенсери, серед яких Chi Tata, TUMAZAR, Сергій Халус та Ігор Донських. Гості мали змогу не лише насолодитися виступами, а й долучитися до інтерактивів, які допомогли зібрати кошти для благодійної справи.
Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".
Крім цього, Фокус писав, як пройшов допрем'єрний показ фільму "Назавжди-назавжди".