Даша Квиткова впервые рассказала, где сейчас ее отец и какие у них отношения

Даша Квиткова мало говорит о своих родителях. По ее словам, причиной этому являются личные границы каждого члена семьи, из которых не все хотят иметь публичную жизнь.

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Украинский блогер и инфлюенсер Даша Квиткова, за которой в сети следит более 1,8 миллиона человек, впервые публично рассказала о своей семье. Так подробностями семейной жизни она поделилась в программе "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

На вопрос журналистки, какие у Даши отношения с отцом, блогерша ответила, что в нормальных, они видятся, но очень редко. Причиной этому является то, что оба много работают. Блогерша подчеркнула, что ее папа не выезжал из Украины и находится сейчас в столице.

Также Даша Квитково прокомментировала слухи, что ее родители разведены. По словам блогера, это не правда и, к счастью, у них все хорошо. Квиткова добавила, что если в ее блоге нет кого-то из членов семьи, это не значит, что что-то в их отношениях не так, просто есть те, кто не любят показывать свою жизнь на всеобщее обозрение и это нормально, она воспринимает выбор своих близких людей, поэтому придерживается их границ.

"Мы с отцом в нормальных отношениях. Он находится сейчас в Киеве. Просто видимся очень редко, он работает, я работаю. Просто понимаете, это мое желание быть публичной, быть медийной, выставлять это в сторис. Есть члены моей семьи, которые не хотят этого. Я уважаю их мнение", — пояснила Квиткова.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Квиткова появилась на премьере фильма с Райаном Рейнольдсом.

Кроме этого, Фокус писал, как Даша Квиткова и Никита Добрынин поделили имущество после развода.