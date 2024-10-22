Даша Квіткова вперше розповіла, де зараз її батько та які в них стосунки

Даша Квіткова мало говорить про своїх батьків. За її словами, причиною цьому є особисті кордони кожного члена родини, з яких не всі хочуть мати публічне життя.

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Українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова, за якою в мережі слідкує понад 1,8 мільйона людей, вперше публічно розповіла про свою родину. Так подробицями сімейного життя вона поділилася в програмі "Тур з зірками" на Люкс ФМ.

На запитання журналістки, які у Даші відносини з батьком, блогерка відповіла, що в нормальних, вони бачаться, але дуже рідко. Причиною цьому є те, що обоє багато працюють. Блогерка наголосила, що її тато не виїжджав з України і перебуває зараз в столиці.

Також Даша Квітково прокоментувала чутки, що її батьки розлучені. За словами блогерки, це не правда і, на щастя, у них все добре. Квіткова додала, що якщо в її блозі немає когось з членів сім’ї, це не означає, що щось в їх стосунках не так, просто є ті, хто не люблять показувати своє життя на загал і це нормально, вона сприймає вибір своїх близьких людей, тому дотримується їх кордонів.

"Ми з батьком в нормальних стосунках. Він перебуває зараз в Києві. Просто бачимось дуже рідко, він працює, я працюю. Просто розумієте, це моє бажання бути публічною, бути медійною, виставляти це в сторіс. Є члени моєї сім’ї, які не хочуть цього. Я поважаю їх думку", — пояснила Квіткова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Квіткова з'явилася на прем'єрі фільму з Раяном Рейнольдсом.

Крім цього, Фокус писав, як Даша Квіткова та Нікіта Добринін поділили майно після розлучення.