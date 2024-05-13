Авто та нерухомість: як Даша Квіткова та Нікіта Добринін поділили майно після розлучення

Експара виховує сина Лева та підтримує стосунки заради дитини. Вони порівну поділили спільне майно після офіційного розриву.

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Українська блогерка Даша Квіткова зізналася, як вони з Нікітою Добриніним поділили спільне майно після розлучення. Подробиці розриву з батьком свого сина зірка соцмереж розкрила в інтервʼю "Неймовірній правді про зірок".

Виявилося, що колишні партнери наразі підтримують стосунки лише задля спільної дитини — сина Лева. Мама Даші Квіткової може навіть зателефонувати колишньому зятю, коли онук буває в батька.

Зокрема, Даша Квіткова зізналася, як вони розібралися зі спільним майном після офіційного розлучення. Експара порівну поділила автівки, квартира дісталась ведучому, а мамі Лева – будинок. Проте блогерка хоче його згодом продати, а виручені кошти вкласти у квартиру, яка потім дістанеться їхній дитині.

"Ми поділили все порівну. Будинок залишився мені, а квартира залишилася його. Ми поділили машини", — зазначила зірка соцмереж.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін із сином Фото: Instagram Daria Kvitkova

Також Квіткова зізналася, що їхні стосунки трималися на коханні, проте його часто буває недостатньо.

"Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу", — розповіла мама однієї дитини.

Також блогерка зізналася, що наразі не перебуває в стосунках, а на побаченнях після розлучення була лише двічі.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram Daria Kvitkova

Історія кохання Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Добринін познайомився з майбутньою дружиною на зйомках шоу "Холостяк-9". Квіткова виграла та отримала "ту саму троянду від холостяка". У 2020 році пара уклала шлюб, а через рік у них народився син Лев.

Восени 2022 року закохані обвінчалися. Втім, за кілька місяців після цього пара повідомила прихильникам про рішення розлучитися.

Даша Квіткова із сином

Нагадаємо, Нікіта Добринін відреагував на чутки про роман з Чарою Хорив.

Також Фокус писав про ДТП за участі Даші Квіткової.