Авто и недвижимость: как Даша Квиткова и Никита Добрынин поделили имущество после развода

Экс-пара воспитывает сына Льва и поддерживает отношения ради ребенка. Они поровну поделили совместное имущество после официального разрыва.

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Украинская блогер Даша Квиткова призналась, как они с Никитой Добрыниным поделили совместное имущество после развода. Подробности разрыва с отцом своего сына звезда соцсетей раскрыла в интервью "Невероятной правде о звездах".

Оказалось, что бывшие партнеры сейчас поддерживают отношения только ради общего ребенка — сына Льва. Мама Даши Квитковой может даже позвонить бывшему зятю, когда внук бывает у отца.

В частности, Даша Квиткова призналась, как они разобрались с общим имуществом после официального развода. Экс-пара поровну поделила машины, квартира досталась ведущему, а маме Льва — дом. Однако блогер хочет его впоследствии продать, а вырученные средства вложить в квартиру, которая потом достанется их ребенку.

"Мы поделили все поровну. Дом остался мне, а квартира осталась его. Мы поделили машины", — отметила звезда соцсетей.

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном Фото: Instagram Daria Kvitkova

Также Квиткова призналась, что их отношения держались на любви, однако ее часто бывает недостаточно.

"Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в определенный момент поняла, что я больше не могу и не хочу", — рассказала мама одного ребенка.

Также блогер призналась, что сейчас не состоит в отношениях, а на свиданиях после развода была лишь дважды.

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: Instagram Daria Kvitkova

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Добрынин познакомился с будущей женой на съемках шоу "Холостяк-9". Квиткова выиграла и получила "ту самую розу от холостяка". В 2020 году пара заключила брак, а через год у них родился сын Лев.

Осенью 2022 года влюбленные обвенчались. Впрочем, через несколько месяцев после этого пара сообщила поклонникам о решении расстаться.

Даша Квиткова с сыном

Напомним, Никита Добрынин отреагировал на слухи о романе с Чарой Хорив.

Также Фокус писал о ДТП с участием Даши Квитковой.