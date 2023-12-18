ДТП с Квитковой: хронология событий и первая реакция блогера на решение суда

Даша Квиткова заявила, что полностью несет ответственность перед законом.

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15 декабря состоялось судебное заседание по делу о масштабном ДТП в Святошинском районе Киева с участием блогера Даши Квитковой. По информации блогера Богдана Беспалова, который ссылается на источники, присутствовавшие на заседании, ее признали виновной, и по решению суда она должна выплатить солидную компенсацию пострадавшим владельцам автомобилей. При этом девушку не лишили водительских прав. На момент решения суда Квиткова никак не прокомментировала вердикт, а Фокус решил собрать все, что известно о нашумевшей истории.

Элитное ДТП

О том, что в Киеве на перекрестке возле станции метро "Академгородок" столкнулись новый Lexus LX, две Tesla и Ford Mustang, стало известно 27 августа 2023 года. По словам очевидцев, во внедорожнике находилась победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова. Они сообщили, что Lexus LX проехал на красный свет, спровоцировав ДТП.

Квиткова была во внедорожнике Lexus LX Фото: Киев оперативный

Общая стоимость авто, попавших в аварию, составила порядка 200 тысяч долларов. Поскольку были пострадавшие, полиция открыла уголовное производство.

В тот день Даша не подтвердила прямо, что попала в ДТП, но в соцсети, где на нее подписаны 1,8 млн человек, рассказала, что у нее неприятности, из-за которых она не доехала к подруге в роддом. Подробности произошедшего она пообещала рассказать позже.

Первым о решении суда сообщил блогер Роман Беспалов

Первый комментарий Квитковой после аварии

Когда аудитория начала активно интересоваться подробностями происшествия, Даша сообщила детали, подчеркнув, что это – первое ДТП в ее жизни.

В тот день она ехала в роддом на выписку своей подруги, блогера Татьяны Парфильевой, которая недавно родила первенца. Впрочем, Квиткова, по ее словам, не доехала.

"Я поворачивала на перекрестке и мне, в сторону Lexus, за рулем которого я была, въехали две машины. Жалоб на самочувствие у участников ДТП не было, кроме одной девушки, у которой ушиб руки. Она настаивала на выплате ей денежной компенсации. Я отказалась это делать", — рассказала Квиткова, отметив, что готова оплатить лечение пострадавшей только после медицинской экспертизы.

По словам блогера, девушка сначала ее узнала, потом спрашивала имя, а потом отметила, что у нее красивые фото в соцсетях.

"Я, как и все остальные участники ДТП, готова нести ответственность, согласно решению суда. Все обстоятельства аварии были официально зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить пассажирке Mustang — неправда", — подчеркнула звезда соцсетей, арендовавшая авто, на котором попала в ДТП.

Реакция участницы ДТП на слова Квитковой

Одна из фигуранток ДТП, выслушав комментарий блогера по поводу обстоятельств аварии, высказалась в Instagram, озвучив свою версию случившегося.

Пользователь по ником lilya_mylife в сторис объяснила, что Квиткова как минимум говорит неправду.

"Вранье пошло. Уже не она въехала, а в нее въехали. Но ни слова, что она на красный ехала! Прописанный текст", – пишет автор, утверждая, что, не имея видеодоказательств и решения суда, Квиткова пытается переложить ответственность за ДТП на других.

"Лексус влетел в нас, выехав на красный свет. На самом деле порш, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар с дверей водителя к крылу машины", – говорилось в сторис.

"Детей в авто не было. Мы с Владом. В соседней машине девушка и парень. И эта блогерша, у которой документов на эту машину нет, потому что она не владелица. Есть камеры, есть свидетели. Но мне не понравился тон знакомой адвоката этой блогерши, которая начала намекать и разводить шмон, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае. Мы проехали только 20 метров со старта. Тут уже открыто криминальное дело, поскольку, к сожалению, есть пострадавшая, и это зафиксировано. Я хочу справедливости, и того, что каждый должен отвечать за свои поступки. И связи – не аргумент", – добавила девушка.

Реакция Квитковой на решение суда

В сторис Instagram Квиткова 18 декабря оставила свой комментарий по поводу вердикта судьи.

"Друзья, я вижу все ваши комментарии по поводу решения суда и благодарю вас за поддержку. Для меня было важно все решить в соответствии с законом, и я полностью несу ответственность перед законом. Мирного дня", – говорится в сообщении.

Даша Квиткова оставила комментарий по поводу решения суда Фото: Instagram @kvittkova

Ранее Фокус писал, что Даша Квиткова рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Никитой Добрыниным.