Участница ДТП с Дашей Квитковой обвинила блогершу в клевете и обмане (фото)

По словам девушки, которая была в одном из авто, которые попали в ДТП, Квиткова поехала на красный свет.

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Дорожно-транспортное происшествие на "Академгородке" в Киеве с участием блогера Даши Квитковой и люксовых авто Lexus LX, двух Tesla и Ford Mustang, продолжает обрастать новыми подробностями. Одна из фигуранток ДТП, выслушав комментарий блогера по поводу обстоятельств аварии, высказалась в Instagram, озвучив свою версию случившегося, сообщает Insider.

Пользователь по ником lilya_mylife в сторис объяснила, что Квиткова как минимум говорит неправду.

"Вранье пошло. Уже не она въехала, а в нее въехали. Но ни слова, что она на красный ехала! Прописанный текст", – пишет автор, утверждая, что, не имея видеодоказательств и решения суда Квиткова пытается переложить ответственность за ДТП на других.

Участница ДТП раскритиковала оправдания Квитковой Фото: lilya_mylife

Дальше девушка описывает, что произошло в момент аварии.

"Лексус влетел в нас, выехав на красный свет. На самом деле порш, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар с дверей водителя к крылу машины", – говорится в сторис.

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Кадры с места ДТП с участием блогерши Фото: lilya_mylife

"Детей в авто не было. Мы с Владом. В соседней машине девушка и парень. И эта блогерша, у которой документов на эту машину нет, потому что она не владелица. Есть камеры, есть свидетели. Но мне не понравился тон знакомой адвоката этой блогерши, которая начала намекать и разводить шмон, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае. Мы проехали только 20 метров со старта. Тут уже открыто криминальное дело, поскольку, к сожалению, есть пострадавшая, и это зафиксировано. Я хочу справедливости, и того, что каждый должен отвечать за свои поступки. И связи – не аргумент", – пишет девушка.

Далее на кадрах можно увидеть, как Даша с кем –то переписывается по телефону.

"Сразу налетели ее защитники, что я не имею права снимать виновницу ДТП. Двое мужчин, которые все за нее говорили и решали", – подытожила девушка из Ford Mustang.

Вместо Даши, с другими фигурантами ДТП общались какие-то мужчины Фото: lilya_mylife

Сама Квиткова пока никак не ответила на эти слова. Вместо этого в сторис она показала, как проводит время с сыном, а затем опубликовала кадры из тира, где учится стрелять.

Квиткова учится стрелять Фото: Instagram Daria Kvitkova

Напомним, что 27 августа в Киеве близ станции метро "Академгородок" на перекрестке столкнулись четыре недешевых автомобиля общей стоимостью свыше 200тысяч долларов. Фото аварии появились в соцсетях.

"Я, как и все остальные участники ДТП, готова нести ответственность, согласно решению суда. Все обстоятельства аварии были официально зафиксированы полицией. Поэтому рассказывать, что я пытаюсь избежать ответственности из-за того, что отказалась платить пассажирке Mustang – неправда", – заявила ранее Квиткова, арендовавшая авто, на котором попала в ДТП.

Ранее Фокус писал о деталях ДТП с участием Квитковой.