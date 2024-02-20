Никита Добрынин впервые прокомментировал отношения с моделью Чарой Хорив

Никита Добрынин уже почти год в статусе разведенного мужчины. За этот период телеведущему уже приписывали несколько романов. Именно поэтому он решил впервые прокомментировать слухи о своей личной жизни и признался, занято ли его сердце сейчас.

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36-летний телеведущий и экс-"Холостяк" Никита Добрынин, который в июне 2023 года развелся с известной блогершей Дашей Квитковой, прокомментировал слухи о романе с украинской моделью Чарой Хорив. Подробностями личной жизни Добрынин поделилсяв программе "Люкс ФМ".

В частности, слухи о романе Добрынина и Хорив появился еще в октябре 2023 года. Тогда пара публично появилась в "Октябрьском дворце" на музыкальной премии Muzvar Awards 2023. Однако, как заявил Добрынин, между ним и Хорив исключительно дружеские отношения и нет никакого романа.

"С ней конкретно, это простое, дружеское общение и мне это приятно", — сказал Добрынин и опроверг информацию об их взаимоотношениях.

Кроме этого, Добрынин признался, имеет ли уже вторую половинку после развода. Телеведущий отметил, что сейчас, его сердце занято. В подробности вдаваться Добрынин не захотел, однако рассказал, что его новая избранница не публичная личность и, для него, к счастью, далека от этой сферы. Также ведущий отметил, что пока пара не планирует афишировать свои отношения.

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9:16 — Добрынин об отношениях с моделью Чарой Хорив

Телеведущий также признался, что пока не познакомил свою новую девушку с сыном Львом от Даши Квитковой. Никита отметил, что когда точно будет понимать, что дальше хочет идти по жизни с этим человеком, тогда обязательно это сделает, но пока рано говорить так далеко.

Отметим, телеведущий Никита Добрынин был главным героем шоу "Холостяк-9" на котором он познакомился со своей супругой, блогером и моделью Дашей Квитковой. После проекта пара продолжила отношения и даже поженилась. Это произошло в 2020 году. Уже через год у супругов родился сын, которого назвали Львом.

В 2022 году Никита и Даша решили обвенчаться, однако через несколько месяцев после сообщили, что разводятся. Пара спокойно прошла процесс развода и поделила имущество. Без всяких скандалов и выяснений отношений. Тогда, что Никита, что Даша отметили, что имеют общего сына и их главная цель, чтобы он был счастлив.

Напомним, ранее мы писали, Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с Дашей Квитковой. Кроме этого, Фокус писал, что Даша Квиткова рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Никитой Добрыниным