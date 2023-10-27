"Я был уверен в ее порядочности": Никита Добрынин об интервью Даши Квитковой
Никита Добрынин и блогер Дарья Квиткова в конце января 2023 года сообщили о разрыве отношений.
Никита Добрынин — украинский теле- и радиоведущий, бывший главный редактор мужского журнала XXL, главный герой шоу "Холостяк-9" на СТБ.
На подкасте "Розлючена" блогера Алины Шаманской, телеведущий Никита Добрынин рассказал, что заранее знал об интервью бывшей жены, Даши Квитковой на проекте "Экзамен" интервьюера Марии Ефросининой.
Блогер отметил, что был уверен в порядочности бывшей жены. Никита признался, что не смотрел полностью интервью, а просматривал только отрывки, которые присылали ему знакомые и короткие нарезки в соцсетях:Важно
- Смотрел буквально там начало отрывки и то, что мне пересказывали знакомые. Мне было не скажу, что не интересно, но не хватило времени на это тогда. Я знал, что это интервью состоится. Я был уверен в ее (Даша Квиткова) порядочности. У меня были абсолютно такие эмоции: "Это твое решение, хочешь давай это интервью".
Лидер мнений заверил, что не планирует давать большое интервью о разводе с Дарьей Квитковой, Марии Ефросининой:
- Это своеобразное донорство, когда проходишь к Маше Ефросининой после развода и сливаешь кровь. У меня таких желаний не возникало.
По словам Никиты, интервью — это возможность не просто рассказать о своей жизни, но и поделиться полезными опытами со зрителями. Он подчеркнул, что важно предоставлять ценную и полезную информацию зрителям во время таких разговоров.
Напомним, что Никита Добрынин впервые прокомментировал причины развода с Дашей Квитковой.