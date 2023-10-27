"Я був упевнений в її порядності": Микита Добринін про інтерв'ю Даші Квіткової

Микита Добринін і блогерка Дар'я Квіткова наприкінці січня 2023 року повідомили про розрив стосунків.

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Микита Добринін — український теле- й радіоведучий, колишній головний редактор чоловічого журналу XXL, головний герой шоу "Холостяк-9" на СТБ.

На подкасті "Розлючена" блогерки Аліни Шаманської телеведучий Микита Добринін розповів, що заздалегідь знав про інтерв'ю колишньої дружини Даші Квіткової на проєкті "Екзамен" інтерв'юерки Марії Єфросиніної.

Блогер зазначив, що був упевнений у порядності колишньої дружини. Микита зізнався, що не дивився повністю інтерв'ю, а переглядав лише уривки, які надсилали йому знайомі та короткі нарізки в соцмережах:

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Подкаст "Розлючена". Микита Добринін

— Дивився буквально там початок уривки й те, що мені переповідали знайомі. Мені було не скажу, що не цікаво, але не вистачило часу на це тоді. Я знав, що це інтерв'ю відбудеться. Я був впевнений у її (Даша Квіткова) порядності. В мене були абсолютно такі емоції: "Це твоє рішення, хочеш — давай це інтерв'ю".

Лідер думок запевнив, що не планує давати велике інтерв'ю про розлучення з Дарією Квітковою Марії Єфросиніній:

— Це своєрідне донорство, коли проходиш до Маші Єфросиніної після розлучення та зливаєш кров. У мене таких бажань не виникало.

За словами Микити, інтерв'ю — це можливість не просто розповісти про своє життя, але й поділитися корисним досвідом із глядачами. Він підкреслив, що важливо надавати цінну та корисну інформацію глядачам під час таких розмов.

Нагадаємо, що Микита Добринін уперше прокоментував причини розлучення з Дашею Квітковою.