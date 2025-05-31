Блогерка Квіткова заінтригувала реакцією на чутки про роман з відомим футболістом (відео)

Українська блогерка Даша Квіткова прокоментувала чутки про роман з футболістом "Динамо" Володимиром Бражком.

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Зірка соцмереж відповіла на запитання журналістки "Люкс ФМ".

Даша Квіткова відповіла на чутки про роман з відомим футболістом (див. з 1:48)

Блогерка зізналася, що поки не готова ділитися подробицями особистого життя, але з часом все розповість.

"Всьому свій час", — лаконічно сказала Квіткова, перед цим кілька разів відмовившись коментувати чутки.

Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка

Про роман Квіткової та Бражка першим написало видання "РБК-Україна". Їхній інсайдер зазначив, що пара вже декілька місяців перебуває у стосунках.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять… Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", — сказало джерело.

Блогерка та гравець "Динамо" часто діляться кадрами із загадковими обранцями в соцмережах, проте приховують обличчя.

Володимир Бражко Фото: vova.brazhko/Instagram

Ба більше, у TikTok з'явилося відео, де на камеру потрапив романтичний момент між дуетом. Квіткова та Бражко сиділи разом, тримаючи одне одного за руки. Окрім того, футболіст поцілував блогерку в щоку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Квіткова та Нікіта Добринін після розлучення зʼявилися разом на публіці.

Даша Квіткова зізналася, як вони з Добриніним розібралися зі спільним майном після розлучення. Експара порівну поділила автівки, квартира дісталась ведучому, а блогерці – будинок.

Крім того, на запитання журналістки, які у Даші Квіткової стосунки з батьком, блогерка відповіла, що нормальні, вони бачаться, але дуже рідко.