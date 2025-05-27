"Точно зустрічаються": Квіткова підігріла чутки про роман з відомим футболістом (відео)

Українська блогерка Даша Квіткова засвітилася на публіці з футболістом ФК "Динамо" Володимиром Бражком. Дует ніжним поцілунком збільшив інтерес до чуток про їхні романтичні стосунки.

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Даша Квіткова та Володимир Бражко

Квіткова та Бражко відвідали разом весілля друзів. На святі блогерка та футболіст сиділи поруч, а Бражко ніжно тримав ймовірну кохану за руку. Ба більше, в один момент Володимир нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку, після чого та усміхнулася.

Користувачі мережі тепер переконані, що блогерку та футболіста пов'язують романтичні стосунки. А юзер, який опублікував відео, у підписі зазначив: "Ну, тепер остаточне підтвердження".

Ба більше, згодом зірка соцмереж показала в сторіс Instagram великий букет рожевих троянд.

Даша Квіткова підігріває чутки про роман з Володимиром Бражком Фото: instagram/kvittkova

Тим часом сам Бражко показав загадковий кадр, на якому тримає руку, ймовірно, Квіткової.

Володимир Бражко підігріває чутки про роман з Дашею Квітковою Фото: vova.brazhko/Instagram

Ймовірний роман Даші Квіткової та Володимира Бражка

Про роман блогерки та футболіста спочатку написало видання "РБК-Україна". Їхній інсайдер говорить, що закохані вже декілька місяців перебувають у стосунках.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять… Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", — зазначає джерело.

Квіткова та Бражко часто діляться фото із загадковими обранцями в соцмережах, проте приховують їхні обличчя.

Володимир Бражко Фото: vova.brazhko/Instagram

Даша Квіткова: особисте життя

Даша Квіткова — українська блогерка та інфлюенсерка, яка здобула популярність після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк", де її обрав головний герой Нікіта Добринін. Їхні стосунки стали одними з найвідоміших у вітчизняному шоу-бізнесі, адже це єдина пара, яка одружилася після українського "Холостяка".

У серпні 2020 року вони офіційно уклали союз, а у вересні 2022 року повінчалися.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін Фото: Instagram Daria Kvitkova

У липні 2021 року в пари народився син Лев.

Втім, у січні 2023 року Даша та Нікіта оголосили про розлучення. Квіткова зазначала, що в них були різні темпи життя.

Попри розрив, експара залишилася в добрих стосунках заради сина. Добринін говорив, що Квіткова є чудовою мамою, яка дбає про їхнього Лева.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

На початку 2025 року Даша Квіткова разом із сином Левом відпочивала на карибському курорті, де отримала травму.

Даша Квіткова зізналася, як вони з Добриніним розібралися зі спільним майном після розлучення. Експара порівну поділила автівки, квартира дісталась ведучому, а блогерці – будинок.

Крім того, Даша Квіткова та Нікіта Добринін після розлучення зʼявилися разом на публіці.