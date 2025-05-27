"Точно зустрічаються": Квіткова підігріла чутки про роман з відомим футболістом (відео)
Українська блогерка Даша Квіткова засвітилася на публіці з футболістом ФК "Динамо" Володимиром Бражком. Дует ніжним поцілунком збільшив інтерес до чуток про їхні романтичні стосунки.
У TikTok з'явилося свіже відео, яке підігріває домисли в мережі.
Квіткова та Бражко відвідали разом весілля друзів. На святі блогерка та футболіст сиділи поруч, а Бражко ніжно тримав ймовірну кохану за руку. Ба більше, в один момент Володимир нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку, після чого та усміхнулася.
Користувачі мережі тепер переконані, що блогерку та футболіста пов'язують романтичні стосунки. А юзер, який опублікував відео, у підписі зазначив: "Ну, тепер остаточне підтвердження".
Ба більше, згодом зірка соцмереж показала в сторіс Instagram великий букет рожевих троянд.
Тим часом сам Бражко показав загадковий кадр, на якому тримає руку, ймовірно, Квіткової.
Ймовірний роман Даші Квіткової та Володимира Бражка
Про роман блогерки та футболіста спочатку написало видання "РБК-Україна". Їхній інсайдер говорить, що закохані вже декілька місяців перебувають у стосунках.
"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять… Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", — зазначає джерело.
Квіткова та Бражко часто діляться фото із загадковими обранцями в соцмережах, проте приховують їхні обличчя.
Даша Квіткова: особисте життя
Даша Квіткова — українська блогерка та інфлюенсерка, яка здобула популярність після перемоги у 9-му сезоні шоу "Холостяк", де її обрав головний герой Нікіта Добринін. Їхні стосунки стали одними з найвідоміших у вітчизняному шоу-бізнесі, адже це єдина пара, яка одружилася після українського "Холостяка".
У серпні 2020 року вони офіційно уклали союз, а у вересні 2022 року повінчалися.
У липні 2021 року в пари народився син Лев.
Втім, у січні 2023 року Даша та Нікіта оголосили про розлучення. Квіткова зазначала, що в них були різні темпи життя.
Попри розрив, експара залишилася в добрих стосунках заради сина. Добринін говорив, що Квіткова є чудовою мамою, яка дбає про їхнього Лева.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- На початку 2025 року Даша Квіткова разом із сином Левом відпочивала на карибському курорті, де отримала травму.
- Даша Квіткова зізналася, як вони з Добриніним розібралися зі спільним майном після розлучення. Експара порівну поділила автівки, квартира дісталась ведучому, а блогерці – будинок.
Крім того, Даша Квіткова та Нікіта Добринін після розлучення зʼявилися разом на публіці.