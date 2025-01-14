Даша Квіткова отримала травму під час відпочинку в Домінікані: деталі інциденту

Даша Квіткова разом з сином Левом відпочиває на карибському курорті, де, попри травму, продовжує насолоджуватися відпусткою.

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Блогерка і переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова відпочиває в Домінікані з сином Левом, але, на жаль, її відпустка не обійшлася без пригод. На своїй сторінці в Instagram Даша поділилася фото з морської прогулянки на яхті та зізналася, що отримала травму під час поїздки.

Даша Квіткова Фото: скрін

Блогерка розповіла, що мотузка від якоря раптово змінила напрямок і потрапила в її грудну клітку, що змусило її впасти у воду. Як результат – садна на руці та вище талії.

"Маю тепер таке", — написала Квіткова, демонструючи пошкодження на тілі.

Попри травму, Даша Квіткова продовжує насолоджуватися відпусткою в Карибському морі. Вона зізналася, що вважає цю поїздку ідеальним варіантом для зимових канікул, оскільки віддає перевагу екзотичним курортам, на відміну від тих, хто вибирає гірськолижні курорти.

На фото у чорному мікробікіні Даша Квіткова продовжує захоплювати своїх підписників чудовою фігурою. Користувачі Instagram хвалять її силу, красу та позитив, захоплюючись її виглядом навіть після травми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Квіткова вперше розповіла, де зараз її батько та які в них стосунки.

Крім цього, Фокус писав, що Даша Квіткова з'явилася на прем'єрі фільму з Раяном Рейнольдсом.