Даша Квиткова получила травму во время отдыха в Доминикане: детали инцидента

Даша Квиткова вместе с сыном Львом отдыхает на карибском курорте, где, несмотря на травму, продолжает наслаждаться отпуском.

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Блогерша и победительница 9 сезона шоу "Холостяк" Даша Квиткова отдыхает в Доминикане с сыном Львом, но, к сожалению, ее отпуск не обошелся без приключений. На своей странице в Instagram Даша поделилась фото с морской прогулки на яхте и призналась, что получила травму во время поездки.

Даша Квиткова Фото: скрин

Блогер рассказала, что веревка от якоря внезапно изменила направление и попала в ее грудную клетку, что заставило ее упасть в воду. Как результат — ссадины на руке и выше талии.

"Имею теперь такое", — написала Квиткова, демонстрируя повреждения на теле.

Несмотря на травму, Даша Квиткова продолжает наслаждаться отпуском в Карибском море. Она призналась, что считает эту поездку идеальным вариантом для зимних каникул, поскольку предпочитает экзотические курорты, в отличие от тех, кто выбирает горнолыжные курорты.

На фото в черном микробикини Даша Квиткова продолжает восхищать своих подписчиков великолепной фигурой. Пользователи Instagram хвалят ее силу, красоту и позитив, восхищаясь ее видом даже после травмы.

Напомним, ранее мы писали, что Даша Квиткова впервые рассказала, где сейчас ее отец и какие у них отношения.

Кроме этого, Фокус писал, что Даша Квиткова появилась на премьере фильма с Райаном Рейнольдсом.