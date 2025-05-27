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Стиль жизни

"Точно встречаются": Квиткова подогрела слухи о романе с известным футболистом (видео)

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Фото: instagram/kvittkova | Даша Квиткова

Украинская блогерша Даша Квиткова засветилась на публике с футболистом ФК "Динамо" Владимиром Бражко. Дуэт нежным поцелуем увеличил интерес к слухам об их романтических отношениях.

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В TikTok появилось свежее видео, которое подогревает домыслы в сети.

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Квиткова и Бражко посетили вместе свадьбу друзей. На празднике блогерша и футболист сидели рядом, а Бражко нежно держал вероятную возлюбленную за руку. Более того, в один момент Владимир наклонился к Даше и нежно поцеловал ее в щечку, после чего та улыбнулась.

Пользователи сети теперь убеждены, что блогершу и футболиста связывают романтические отношения. А юзер, который опубликовал видео, в подписи отметил: "Ну, теперь окончательное подтверждение".

Более того, впоследствии звезда соцсетей показала в сторис Instagram большой букет розовых роз.

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Даша Квиткова подогревает слухи о романе с Владимиром Бражко
Фото: instagram/kvittkova

Тем временем сам Бражко показал загадочный кадр, на котором держит руку, вероятно, Квитковой.

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Владимир Бражко подогревает слухи о романе с Дашей Квитковой
Фото: vova.brazhko/Instagram

Вероятный роман Даши Квитковой и Владимира Бражко

О романе блогерши и футболиста сначала написало издание "РБК-Украина". Их инсайдер говорит, что влюбленные уже несколько месяцев находятся в отношениях.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", — отмечает источник.

Квиткова и Бражко часто делятся фото с загадочными избранниками в соцсетях, однако скрывают их лица.

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Владимир Бражко
Фото: vova.brazhko/Instagram

Даша Квиткова: личная жизнь

Даша Квиткова — украинская блогерша и инфлюенсер, которая получила известность после победы в 9-м сезоне шоу "Холостяк", где ее выбрал главный герой Никита Добрынин. Их отношения стали одними из самых известных в отечественном шоу-бизнесе, ведь это единственная пара, которая поженилась после украинского "Холостяка".

В августе 2020 года они официально заключили союз, а в сентябре 2022 года обвенчались.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: Instagram Daria Kvitkova

В июле 2021 года у пары родился сын Лев.

Впрочем, в январе 2023 года Даша и Никита объявили о разводе. Квиткова отмечала, что у них были разные темпы жизни.

Несмотря на разрыв, экс-пара осталась в хороших отношениях ради сына. Добрынин говорил, что Квиткова является замечательной мамой, которая заботится об их Льве.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Даша Квиткова и Никита Добрынин после развода появились вместе на публике.