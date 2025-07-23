Заключил выгодную сделку: чем занимается и где живет сын легендарного футболиста Андрея Шевченко

Сын легендарного футболиста Андрея Шевченко Кристиан подписал профессиональный контракт с "Уотфордом". Юноша заключил соглашение, которое рассчитано на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

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На сайте английского клуба сообщают, что контракт был подписан после того, как 18-летний нападающий закончил академию.

Предстоящий сезон "Уотфорд" проведет во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе.

В прошлом сезоне Кристиан выступал за "Уотфорд" U-18, в котором забил 11 голов, а также отдал восемь голевых передач.

"Быстрый, энергичный форвард с агрессивным, активным стилем игры", — рассказали о сыне Андрея Шевченко в клубе.

Андрей Шевченко с женой и сыном Фото: andriyshevchenko/instagram

Кристиан Шевченко: что известно

Кристиан — единственный из четырех сыновей Андрея Шевченко, который выбрал футбольную карьеру. Футболом юноша начал заниматься еще в академии "Челси", а в декабре 2022-го перешел в одну из юношеских команд "Тоттенхэма" под руководством Яя Туре.

В июле 2023 года Кристиан подписал контракт с клубом "Уотфорд", где играет в молодежном составе.

Кристиан Шевченко Фото: Instagram

Кстати, сын Андрея Шевченко, который родился в Лондоне, в марте 2024 года получил украинский паспорт. После этого он получил вызов в юношескую сборную Украины (U19). 20 марта 2024 года юноша дебютировал в составе юношеской сборной Украины по футболу в матче против Северной Македонии.

Андрей Шевченко и модель Кристен Пазик стали родителями еще трех сыновей — Джордана, Александра и Райдера-Габриэля.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, в прошлом году Андрей Шевченко отпраздновал 20-летие супружеской жизни с американской моделью.