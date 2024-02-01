Андрей Шевченко рассказал, что его квартира в столице неоднократно попадал под обстрелы

47-летний известный украинский футболист, тренер и президент ассоциации футбола в Украине Андрей Шевченко признался, что его квартира в столице неоднократно страдала от обстрелов российской армии.

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О регулярных повреждениях дома в котором находится имущество футболиста он рассказал в интервью на ютуб-канале Бомбардира.

В частности, Андрей Шевченко рассказал, что регулярно приезжает в Украину, непосредственно в столицу, где имеет собственную недвижимость. Речь идет о квартире в элитном доме-монстре, который построили недалеко от стадиона "Динамо", на улице Грушевского.

За два года полномасштабной войны Шевченко неоднократно становился свидетелем массовых обстрелов столицы. Однажды даже оказался в эпицентре происшествия. Футболист уточнил, что в доме, где находится его квартира, неоднократно были повреждения, у людей вылетали окна. Шевченко также отметил, что однажды даже попадание было рядом с домом. За два года таких ситуаций было несколько.

1:06:27 — Дом Шевченко попал в зону обстрелов

Стоит отметить, что уже много лет Андрей Шевченко вместе с семьей — женой экс-модели Кристина Пазик и четырьмя сыновьями — Джорданом, Кристианом, Александром, Райдером-Габриэлем, живут на окраине Лондона в поселке Вирджиния-Уотер. Уже почти 25 лет назад Шевченко приобрел там элитный дом, который тогда ему обошелся в 14 миллионов долларов.

На вопрос журналиста не боится ли Шевченко возвращаться в Украину, где идет война он ответил, что он сделал свой выбор сразу, поэтому всегда будет поддерживать свою Родину.

Справка:

Андрей Шевченко родом из города Двуречная Киевской области, Украина. В своей футбольной карьере достиг высоких результатов, став одним из лучших футболистов своего поколения. Шевченко также известен своим вкладом в сборную Украины, для которой он сыграл много матчей и забил многочисленные голы. После завершения футбольной карьеры он продолжил работать в футболе, занимая тренерские должности.

Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал войну в Украине и высказался о Путине.