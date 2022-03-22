"Не хочу называть имя этого существа": Шевченко — о Путине

Обладатель "Золотого мяча" 2004 года также высказался о россиянах. По его словам, у наших стран долгая история отношений, но они никогда не будут прежними.

Футбольный специалист Андрей Шевченко в своем недавнем интервью рассказал, что помогает беженцам с помощью программы Homes for Ukraine и проводит кампанию по сбору средств, ее цель – собрать по меньшей мере 2 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Жена Шевченко Кристен также активно помогает украинским беженцам с переездом из Украины. По его словам, весь мир поддерживает Украину, и это дорого стоит, поскольку всем жителям Украины, которые остаются на родине, сейчас важно знать, что они не одни.

Президент объединил страну

Футбольный тренер отмечает важность позиции президента страны Владимира Зеленского, который мог уехать, но все же предпочел остаться и защищать свою страну.

"Президент объединил народ. Он остался с ними, и мы не сдадимся, — говорит Шевченко. — Мы бьемся за наш выбор, за нашу свободу, за нашу демократию. Люди на улицах голыми руками останавливают танки. Это очень мощный посыл. России здесь не рады".

Россияне безжалостные

[ + – ] Андрей Шевченко

"Россияне окружили город и просто бомбят. Они не останавливаются. Они безжалостные", — говорит Шевченко о тактике, которую используют ВС РФ, отмечая то, что жителям осажденных городов не предоставляют возможности пройти по гуманитарным коридорам.

По словам Шевченко, как любой сын, он пытался убедить мать уехать, поскольку ей нужен медицинский уход из-за проблем со здоровьем. Однако она осталась, отказавшись, как и миллионы других граждан Украины, покидать свои дома.

"Моя мама там. Моя сестра там. Мои дядя и тетя. Мой двоюродный брат. Мои друзья – кое-то на передовой. Они стоят за нашу страну, нашу свободу, наш выбор, нашу гордость", — объясняет Шевченко.

"Я просто сказал правду, – отвечает Шевченко. – Это единственный правильный вариант.

О роли журналистов на войне

Также он упомянул о журналистах, которые гибнут на передовой, пытаясь рассказать о происходящих событиях.

"Мне очень горько за журналистов, которые погибают на войне. Они на передовой, стараются рассказывать правду всему миру, а их убивают".

Россиянам, которые против войны, Шевченко советуют выходить на улицу и протестовать, чего бы это ни стоило. Ведь это единственный возможный способ остановить войну.

О Путине

"У наших стран долгая история отношений, но они никогда не будут прежними. Хотя знаю, что есть много людей в России, которые хотят остановить войну", — объясняет обладатель "Золотого мяча" 2004 года.

Он также поддерживает полный запрет на участие в международных соревнованиях для спортсменов из России.

"Мы должны создавать давление. Российский президент – не хочу называть имя этого существа – говорит, что это спецоперация. Это не спецоперация. Это убийство невинных. Люди окружены. Города бомбят", — объясняет легендарный футболист киевского "Динамо" и "Милана".

Напомним, что Владимир Кличко назвал войну с Россией боем всей жизни. Бывший чемпион мира по боксу защищает украинскую столицы в рядах территориальной обороны.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" окажет поддержку родственникам Александра Кукина, основателя украинского фан-клуба "МЮ". Кукин пытался вывезти семью из зоны боевых действий, но его автомобиль обстреляли российские войска. Во время инцидента также пострадала его дочь и жена, которых прооперировали в больнице.

Ранее Фокус сообщал, что Александр Алиев ответил на вопрос о том, что бы он сказал, оказавшись перед Путиным. По словам экс-динамовца, ему нечего сказать российскому президенту, но он готов стать на себя ответственность за его ликвидацию.